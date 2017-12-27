 Şükrü Saracoğlu mezarı başında anıldı – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    mezarı başında anıldı

    Şükrü Saracoğlu mezarı başında anıldı

    Eski başbakanlardan ve Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı , ölümünün 64. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

    Fenerbahçe Kulübünde 1934-1950 yıllarında 16 yıl boyunca başkanlık, 1942-1946 yıllarında 13 ve 14. hükümet dönemlerinde başbakanlık yapan Saracoğlu için Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi.

    Fenerbahçeliler Derneği (FeDer) tarafından "Vefalı Taraftar" projesi kapsamında düzenlenen anma törenine, Fenerbahçe Müzesi Müdürü Alp Bacıoğlu, Fenerbahçe Kadıköy Şubesi Başkanı İlyas Bulcay ile Saracoğlu'nun sevenleri katıldı.

    Okunan dualarla tören sona erdi.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:03
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