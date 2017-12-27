Şükrü Saracoğlu mezarı başında anıldı
Eski başbakanlardan ve Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Şükrü Saracoğlu, ölümünün 64. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Fenerbahçe Kulübünde 1934-1950 yıllarında 16 yıl boyunca başkanlık, 1942-1946 yıllarında 13 ve 14. hükümet dönemlerinde başbakanlık yapan Saracoğlu için Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi.
Fenerbahçeliler Derneği (FeDer) tarafından "Vefalı Taraftar" projesi kapsamında düzenlenen anma törenine, Fenerbahçe Müzesi Müdürü Alp Bacıoğlu, Fenerbahçe Kadıköy Şubesi Başkanı İlyas Bulcay ile Saracoğlu'nun sevenleri katıldı.
Okunan dualarla tören sona erdi.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:03
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Valbuena söz verdi
Toplam 3
Yorum
ayhan_a Ekici 'nin bir kez daha sakatlanması halinde takımdan gönderilmesi gerekir. İnanın onu alacak bu büyüklükte başka bir kulüp bulamaz.
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Lassana Diarra bombası!
Toplam 7
Yorum
DROGBA Korktuğunuzu bu kadar belli etmeyin yahu,tamam söz az atacağız ;) ondan sonra siz kadıköye çıkamayacaksınız:D
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Aslan'a Brezilyalı sol bek
Toplam 6
Yorum
İLK HEDEF K.ASAMOAH yerli sol bek yoktur hasan ali ismail köybaşı falan bunlar fenerin hırsından dolayı menejerlerin oyuncularla bir olup attığı büyük kazıklrdr
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