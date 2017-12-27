Şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi
25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe'yi 75-59 yenen Yakın Doğu Üniversitesi'nin oldu.
Yakın Doğu Üniversitesi, Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'nda organize edilen 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi 75-59'luk skorla mağlup ederek şampiyon oldu.
Karşılaşmaya Yakın Doğu Üniversitesi Vandersloot, Cansu, Mc Bride, Bahar ve Gruda ile, Fenerbahçe ise Ayşe, Birsel, Dabovic, Vaughn ve Veremenyanka ilk 5'i başladı. İlk 4 dakikada iki takım da istediği atışlardan yaralanmazken, sarı-lacivertliler Vaughn ve Birsel'in sayıları bu bölümü 4-2 önde geçti. Son dakikalarda Cansu, Vandersloot ve Mc Bride ile etkili olan Yakın Doğu periyodu 13-12 üstün tamamladı.
İkinci periyodun başında Pelin ve Dabovic'ten sayılar bulan Fenerbahçe skoru eşitledi (17-15). Ayşe ve Pelin ve Ayşe ile hücumdaki üstünlüğünü etkinliği arttıran sarı-lacivertliler farkı 7 sayı çıkararak skoru 24-17'ye getirdi. Mc Bride ve Holingsvorth ile basketleri 5-0'lık seri yakalayan Yakın Doğu skoru eşitledi (28-28). Levander, Mc Bride ve Bahar ile dış atışlardan üst üste sayılar bulan Yakın Doğu Üniversitesi devreye 39-31 önde girdi.
Üçüncü periyoda Levander'in sayısı ile başlayan Yakın Doğu farkı 10 sayıya çıkardı (41-31). Savunmada Fenerbahçe'yi durduran Yakın Doğu Üniversitesi, Bahar, Olcay ve Levander'in basketleri 11-1'lik seri yakaladı ve farkı da açarak skoru 52-34 yaptı. Levander ve Cansu ile sayılar bulmaya devam eden Yakın Doğu 59-41'lik skorla periyodu önde bitirdi.
Son periyot da istediği sayıları bulan ve rakibini geri dönmesine izin vermeyen Yakın Doğu, Fenerbahçe'yi 75-69'luk skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılamanın en skoreri 21 sayı ile oynayan Yakın Doğu'dan Mc Bride olurken, Fenerbahçe'de de Veremeyanka 13 sayı ile takımına katkıda bulundu.
Karşılaşmaya Yakın Doğu Üniversitesi Vandersloot, Cansu, Mc Bride, Bahar ve Gruda ile, Fenerbahçe ise Ayşe, Birsel, Dabovic, Vaughn ve Veremenyanka ilk 5'i başladı. İlk 4 dakikada iki takım da istediği atışlardan yaralanmazken, sarı-lacivertliler Vaughn ve Birsel'in sayıları bu bölümü 4-2 önde geçti. Son dakikalarda Cansu, Vandersloot ve Mc Bride ile etkili olan Yakın Doğu periyodu 13-12 üstün tamamladı.
İkinci periyodun başında Pelin ve Dabovic'ten sayılar bulan Fenerbahçe skoru eşitledi (17-15). Ayşe ve Pelin ve Ayşe ile hücumdaki üstünlüğünü etkinliği arttıran sarı-lacivertliler farkı 7 sayı çıkararak skoru 24-17'ye getirdi. Mc Bride ve Holingsvorth ile basketleri 5-0'lık seri yakalayan Yakın Doğu skoru eşitledi (28-28). Levander, Mc Bride ve Bahar ile dış atışlardan üst üste sayılar bulan Yakın Doğu Üniversitesi devreye 39-31 önde girdi.
Üçüncü periyoda Levander'in sayısı ile başlayan Yakın Doğu farkı 10 sayıya çıkardı (41-31). Savunmada Fenerbahçe'yi durduran Yakın Doğu Üniversitesi, Bahar, Olcay ve Levander'in basketleri 11-1'lik seri yakaladı ve farkı da açarak skoru 52-34 yaptı. Levander ve Cansu ile sayılar bulmaya devam eden Yakın Doğu 59-41'lik skorla periyodu önde bitirdi.
Son periyot da istediği sayıları bulan ve rakibini geri dönmesine izin vermeyen Yakın Doğu, Fenerbahçe'yi 75-69'luk skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılamanın en skoreri 21 sayı ile oynayan Yakın Doğu'dan Mc Bride olurken, Fenerbahçe'de de Veremeyanka 13 sayı ile takımına katkıda bulundu.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:51
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