Bir İstanbul masalı! Soldado...
2017'nin son resmi maçında sahasında İstanbulspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, çeyrek final için avantaj yakaladı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kadıköy'de İstanbulspor'la karşılaştı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta 1. Lig ekibi karşısında oldukça zorlanan sarı-lacivertliler, oyuna sonradan giren Soldado'nun golleriyle rakibini dize getirdi.
60. dakikada Fernandao'nun yerine maça dahil olan İspanyol golcü 78'de gol perdesini araladı. Soldado 89'da bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.
Sahadan 2-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler çeyrek final için büyük avantaj yakaladı.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:22
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