Bir İstanbul masalı! Soldado...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kadıköy'de İstanbulspor'la karşılaştı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta 1. Lig ekibi karşısında oldukça zorlanan sarı-lacivertliler, oyuna sonradan giren Soldado'nun golleriyle rakibini dize getirdi.

60. dakikada Fernandao'nun yerine maça dahil olan İspanyol golcü 78'de gol perdesini araladı. Soldado 89'da bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Sahadan 2-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler çeyrek final için büyük avantaj yakaladı.