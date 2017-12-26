Yeni rota Criscito

Fenerbahçe transfer çalışmalarınısürdürürkensürpriz bir isimortaya çıktı.forma giyen asıl mevkisisol bek olan ancakstoperde ve ön liberodada forma giyebilenyaşındakikadrosunadahil etmekistediği öğrenildi.sözleşmesisezon sonunda bitiyor.rıscıto'nun sözleşmesi sezon sonundabiteceği içinçok cüzi birbedellefutbolcuyukadrosuna katmaşansına sahip.veda istiyor amabir adım önde.F.Bahçe'nin butransferde daha şanslıolmasının sebebiiseile olaniyi ilişkiler...vebu takımdantransfer edilmişti.Daha öncesinde deyineoyuncusuydu.30 yaşında veboyunda olanyılındabedelle transfer etmişti.giyenson derece tecrübelibir isim.