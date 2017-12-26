Yeni rota Criscito
Fenerbahçe, İtalyan sol bek Domenico Criscito için nabız yokladı... Criscito’nun sezon bitiminde Zenit ile sözleşmesi sona eriyor. Daha önce Alves, Giuliano ve Neto’yu Zenit’ten transfer eden F.Bahçe, Rus kulübü ile iyi ilişkilerini kullanarak transferi bitirmek istiyor
Crıscıto'nun sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Fenerbahçe çok cüzi bir bedelle İtalyan futbolcuyu kadrosuna katma şansına sahip. Criscito'yu Inter ve Bologna da istiyor ama F.Bahçe bir adım önde.
Zenit'le ilişkiler çok iyi...
F.Bahçe'nin bu transferde daha şanslı olmasının sebebi ise Zenit ile olan iyi ilişkiler... Giuliano ve Neto bu takımdan transfer edilmişti. Daha öncesinde de Bruno Alves yine Zenit'in oyuncusuydu.
22 kez Gök Mavili formayı giydi
30 yaşında ve 1.83 boyunda olan Criscito'yu Zenit 2011 yılında 15 milyon Euro bedelle transfer etmişti. 22 kez İtalya A Milli, 26 kez de U21 forması giyen Criscito son derece tecrübeli bir isim.
(TAKVİM)
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 02:32
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda terim bu defa iyi egitilcek,sart baska cikari yolu yok,biktim cl de ucam,amaktan artik ucacaz,onun icinde her yolu öretcem,bi yazsam
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda penalti kurtarilir attirilmaz binbir yolu var,herseyin binbir yolu var bu defa terimin isi cok zor,ya örencek ya ögrencek,2008 de demistim
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Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...
Toplam 7
Yorum
OsmanLI NO_Nameye cevap tudor-IMPARATOR aradaki fark
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