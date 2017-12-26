 Yeni rota Criscito – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Yeni rota

    Yeni rota Criscito

    Fenerbahçe, İtalyan sol bek Domenico için nabız yokladı... Criscito’nun sezon bitiminde Zenit ile sözleşmesi sona eriyor. Daha önce Alves, Giuliano ve Neto’yu Zenit’ten transfer eden F.Bahçe, Rus kulübü ile iyi ilişkilerini kullanarak transferi bitirmek istiyor

    Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir isim ortaya çıktı. Zenit'te forma giyen asıl mevkisi sol bek olan ancak stoperde ve ön liberoda da forma giyebilen 30 yaşındaki Domenico Criscito'yu Sarı- Lacivertliler'in kadrosuna dahil etmek istediği öğrenildi. Criscito'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

    Crıscıto'nun sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Fenerbahçe çok cüzi bir bedelle İtalyan futbolcuyu kadrosuna katma şansına sahip. Criscito'yu Inter ve Bologna da istiyor ama F.Bahçe bir adım önde.

    Zenit'le ilişkiler çok iyi...
    F.Bahçe'nin bu transferde daha şanslı olmasının sebebi ise Zenit ile olan iyi ilişkiler... Giuliano ve Neto bu takımdan transfer edilmişti. Daha öncesinde de Bruno Alves yine Zenit'in oyuncusuydu.

    22 kez Gök Mavili formayı giydi
    30 yaşında ve 1.83 boyunda olan Criscito'yu Zenit 2011 yılında 15 milyon Euro bedelle transfer etmişti. 22 kez İtalya A Milli, 26 kez de U21 forması giyen Criscito son derece tecrübeli bir isim.

    (TAKVİM)

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:32
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