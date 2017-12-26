Ucuza gitmeyecek

Aykut Kocaman'ın Konya'da 18'lik Oğuz Kağan'a şans verip Ozan Tufan'ı yine kenarda oturtması, Ozan'ın artık iyice gözden çıkartıldığı şeklinde yorumlandı.

Fenerbahçe'nin, devre arasında ayrılacağı konuşulan Ozan için gelecek iyi bir teklife "hayır" demeyeceği belirtiliyor. Oyuncuya Deportivo talip. Ancak İspanyol kulübü, bu transfer için büyük paralar harcayacak durumda değil. Sarı-lacivertli kulüpten sızan bilgilere göre, Ozan'ın satışına onay verilmeyecek. Yönetim, çok iyi bir bonservis bedeli dışında sadece kiralık tekliflere açık.