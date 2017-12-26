Aykut Kocaman yine bilecek mi?
Süper Lig'in 9. haftası itibariyle G.Saray'la olan 8 puanlık farkını suni olarak nitelendiren Aykut Kocaman iddiasında haklı çıktı ve F.Bahçe ilk devreyi G.Saray'ın 2 puan gerisinde 3. sırada tamamladı. Tecrübeli teknik adam son yaptığı açıklamada ise ligi şampiyon tamamlayacaklarını öne sürdü.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 17:36
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Gös'TERİM' 4
Toplam 4
Yorum
öğretici bu kadroya belhanda faydasızının, gereksizinin yerine sneijder gelirse, uzak ara şampiyon oluruz !
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Eboue'den Terim'e cevap
Toplam 9
Yorum
Gerçek Galatasaraylı Yatarak ne demek adam çok iyiydi aslanlar gibi de oynadı sen hangi Eboueyi izledin acaba?
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Orkan Çınar'a 2 talip!
Toplam 5
Yorum
karakartal şaka mı yapıyorsunuz bu adam antepte tek başın neler yapıyordu oynamaya ihtiyacı var. çekicen q7'yi kenara koyucaksın orkanı bu kadar basit.
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