Öncelik orta sahada

Kanarya orta saha transferi için kolları sıvadı. Başkan Aziz Yıldırım'ın, Aykut Kocaman'ın raporu doğrulutusunda özellikle orta saha arayışında olduğu bildirilirken, sol bek için kararsız kalındığı öğrenildi. Defansif sol bek adaylarının az olduğu, özellikle hücuma dönük oyuncu tercih edilmeyeceği kaydedildi.