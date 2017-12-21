 Öncelik orta sahada – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Öncelik orta sahada

    Öncelik orta sahada
    Kanarya orta saha transferi için kolları sıvadı. Başkan Aziz Yıldırım'ın, Aykut Kocaman'ın raporu doğrulutusunda özellikle orta saha arayışında olduğu bildirilirken, sol bek için kararsız kalındığı öğrenildi. Defansif sol bek adaylarının az olduğu, özellikle hücuma dönük oyuncu tercih edilmeyeceği kaydedildi.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:39
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