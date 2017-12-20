Fenerbahçe'de defansın soluna demir atan İsmail Köybaşı, Karabükspor maçının kolay geçmediğini, 3 puanı alırken çok zorlandıklarını söyledi. Milli futbolcu, "Ben hayatımda hiç kolay maç oynamadım. Futbolun kuralı budur, kolay diye bir şey yok. Hiçbir takım sahaya 'maçı kaybedeceğim' diye çıkmaz. Karabük de zaten öyle çıkmadı, bizimle dişe diş mücadele etti. 'Çantada keklik' takım yok. Bu ligde her maç derbi. Savaşmadan, ter dökmeden kazanamazsınız" diye konuştu. Kendisini maçlara önce mental olarak hazırladığını sözlerine ekleyen Köybaşı, "Hata da yapsam ona takılı kalmıyorum. Üzerimizde baskı var doğru, bu da işimizin parçası. Şunu da ekleyeyim; baskıyı biraz siz yaratıyorsunuz" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe, Osmanlı maçından sonra yükselişe geçerken, buna katkı yapanlardan biri de hiç şüphesiz İsmail Köybaşı oldu. Sarı-lacivertli oyuncu, "Kalbimizi açın bakın, hep aynı hırsı görürsünüz. Bu takımda çok şey değişti. İnşallah şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.Karabük'e attığı gol sonrası Aykut Kocaman'a dönerek "Ben buradayım" mesajı veren Valbuena, oynadığı 21 resmi maçta 6 gol-12 asiste ulaştı. Fransız yıldız, F.Bahçe'nin skora en çok katkı yapan ismi konumunda. Valbuena'nın Konya'da da yedek soyunması bekleniyor.Dünyada her teknik direktörün takımdaki yıldız oyuncularla zaman zaman sorunları olduğunu gördük. Bu son derece doğal bir durum. Fenerbahçe takımı kötü giderken vegörevi bırakma durumuna geldiğinde Fenerbahçe yönetimi kendisine tam destek vererekkararı aldı. Bu demektir ki artık arkada güçlü bir destek var. O zaman bu tip olayların fazla problem yaratmaması gerekiyor.'nın kalitesi belli. Ancak futbol bir takım oyunu, bunu hiç unutmamak lazım. Bu nedenle de Valbuena, Aykut Kocaman ne derse yapmalıdır.