Her maç derbi
İsmail Köybaşı, Karabük karşısında zorlandıklarını kabul ederken, “Hayatımda hiç kolay maç oynamadım. Çantada keklik rakip yok. Bu ligde her maç derbidir” dedi
Emre BOL
'Şampiyon olacağız'
Fenerbahçe, Osmanlı maçından sonra yükselişe geçerken, buna katkı yapanlardan biri de hiç şüphesiz İsmail Köybaşı oldu. Sarı-lacivertli oyuncu, "Kalbimizi açın bakın, hep aynı hırsı görürsünüz. Bu takımda çok şey değişti. İnşallah şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.
O HEP BURADA!
Karabük'e attığı gol sonrası Aykut Kocaman'a dönerek "Ben buradayım" mesajı veren Valbuena, oynadığı 21 resmi maçta 6 gol-12 asiste ulaştı. Fransız yıldız, F.Bahçe'nin skora en çok katkı yapan ismi konumunda. Valbuena'nın Konya'da da yedek soyunması bekleniyor.
Ne derse yapmalı
Dünyada her teknik direktörün takımdaki yıldız oyuncularla zaman zaman sorunları olduğunu gördük. Bu son derece doğal bir durum. Fenerbahçe takımı kötü giderken ve Aykut Kocaman görevi bırakma durumuna geldiğinde Fenerbahçe yönetimi kendisine tam destek vererek "devam" kararı aldı. Bu demektir ki artık arkada güçlü bir destek var. O zaman bu tip olayların fazla problem yaratmaması gerekiyor. Valbuena'nın kalitesi belli. Ancak futbol bir takım oyunu, bunu hiç unutmamak lazım. Bu nedenle de Valbuena, Aykut Kocaman ne derse yapmalıdır.
Mini yorum Ömer Üründül
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:19
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Filipe Luis'den G.Saray'a mesaj
Toplam 1
Yorum
gsx seneye adam 33 oluyo gerek yok asamoahı istiyoruz daha genc ve daha yönlü bi oyuncu
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UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz"
Toplam 2
Yorum
gsx bravo ultraslan çok doğru ve mantıklı bi açıklama olmus umarım mesaj alınmıştır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 3
Yorum
tolga al sana 3 defans tudor sag bek stoper maicon orta da denayer sol bek ahmet çalık tavşandan sana ne çıktı tudor onu söyle aldınmı 3 ün 1 ni
Her maç derbi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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