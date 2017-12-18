 Önce ıslıklandı, sonra golü attı! Mehmet Topal... – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Önce ıslıklandı, sonra golü attı! Mehmet Topal...

    Önce ıslıklandı, sonra golü attı! Mehmet Topal...

    Mehmet Topal'ın pas kaybı sonrası yükselen uğultulara, Mehmet Topal elini kaldırarak tribünlerden özür diledi.

    Ardından Valbuena, Topal'a alkışla moral verdi.

    Tribünler tarafından ıslıklanan Mehmet Topal, 56. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı.

    2. yarıda oyuna giren Valbuena önce korneri kazandı. Ardından topun başına geçen Fransız yıldızın ortasına iyi yükselen Topal topu filelere yolladı. Valbuena bu sezon ligdeki 5. asistini yaptı

    Fenerbahçe'nin kaleyi bulan ilk şutu gol oldu.

    Volkan Demirel kaleden depar atarak gol sevincinde Mehmet Topal'ı kutladı.


    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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