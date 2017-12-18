Önce ıslıklandı, sonra golü attı! Mehmet Topal...
Mehmet Topal'ın pas kaybı sonrası yükselen uğultulara, Mehmet Topal elini kaldırarak tribünlerden özür diledi.
Ardından Valbuena, Topal'a alkışla moral verdi.
Tribünler tarafından ıslıklanan Mehmet Topal, 56. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı.
2. yarıda oyuna giren Valbuena önce korneri kazandı. Ardından topun başına geçen Fransız yıldızın ortasına iyi yükselen Topal topu filelere yolladı. Valbuena bu sezon ligdeki 5. asistini yaptı
Fenerbahçe'nin kaleyi bulan ilk şutu gol oldu.
Volkan Demirel kaleden depar atarak gol sevincinde Mehmet Topal'ı kutladı.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:33
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Önce ıslıklandı, sonra golü attı! Mehmet Topal... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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