Kadıköy'de penaltı itirazları!
Fenerbahçe - Karabükspor mücadelesinin ilk yarısında penaltı tartışması yaşandı.
Süper Lig'in. 16. haftasında Fenerbahçe ile Karabükspor kozlarını paylaştı. Hakem Alper Ulusoy'un yönettiği mücadelenin ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon meydana geldi.
Müsabakanın 26. dakikasında konuk takımın sağ kanattan hücum ettiği pozisyonda, ceza alanına yapılan ortaya hareketlenmek isteyen İlhan Depe ile Şener arasında ikili mücadele yaşandı. İlhan bu mücadele sonrası yerde kalırken, Şener topu uzaklaştırdı.
Karabüksporlu oyuncular bu pozisyonda penaltı kararı bekledi, hakem Alper Ulusoy ise oyunu devam ettirdi.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
Müsabakanın 26. dakikasında konuk takımın sağ kanattan hücum ettiği pozisyonda, ceza alanına yapılan ortaya hareketlenmek isteyen İlhan Depe ile Şener arasında ikili mücadele yaşandı. İlhan bu mücadele sonrası yerde kalırken, Şener topu uzaklaştırdı.
Karabüksporlu oyuncular bu pozisyonda penaltı kararı bekledi, hakem Alper Ulusoy ise oyunu devam ettirdi.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Kadıköy'de penaltı itirazları! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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