Kadıköy'de penaltı itirazları!

Süper Lig'in. 16. haftasında Fenerbahçe ile Karabükspor kozlarını paylaştı. Hakem Alper Ulusoy'un yönettiği mücadelenin ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon meydana geldi.Müsabakanın 26. dakikasında konuk takımın sağ kanattan hücum ettiği pozisyonda, ceza alanına yapılan ortaya hareketlenmek isteyen İlhan Depe ile Şener arasında ikili mücadele yaşandı. İlhan bu mücadele sonrası yerde kalırken, Şener topu uzaklaştırdı.Karabüksporlu oyuncular bu pozisyonda penaltı kararı bekledi, hakem Alper Ulusoy ise oyunu devam ettirdi.Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.