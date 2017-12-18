 Fenerbahçe'de ayrılık sinyali! – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe'de ayrılık sinyali!

    Fenerbahçe'de ayrılık sinyali!

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu , kendisi ve takım için iyi bir teklif gelmesi halinde transfer olabileceğini söyledi.

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu , Brezilya basınına bir röportaj verdi.

    Sarı-lacivertli takımda iyi bir dönem geçirdiğini kaydeden Josef, "Fenerbahçe'de iyi iş çıkarıyorum. Dolayısıyla burada yaptıklarımdan dolayı, beni kadrosuna katmak isteyen takımlar olması doğal" diye konuştu.

    Menajerinin transfer işleriyle ilgilendiğini belirten Brezilyalı futbolcu, "Şu an için somut bir kontak yok. İstanbul'u ve Fenerbahçe'yi seviyorum. Hem kulüp hem benim için iyi bir teklif gelirse ayrılabilirim. Aksi halde kalırım, burada mutluyum" dedi.

    Türkiye'de ezeli rekabetlerin sahada bittiğini anlatan sarı-lacivertli yıldız şöyle devam etti: "İstanbul'da derbi günleri büyük bir hareketlilik oluyor. Günler öncesinden büyük maç konuşulmaya başlanıyor, sokakta yürüyemez hale geliyorsunuz. Neyse ki rekabet sahada kalıyor, Türkiye'de özel hayatımı etkilemiyor. Galatasaray ve Beşiktaşlılar benimle fotoğraf çekilmek için yanıma geliyor."
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:30
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