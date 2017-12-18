Fenerbahçe'de ayrılık sinyali!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, kendisi ve takım için iyi bir teklif gelmesi halinde transfer olabileceğini söyledi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Brezilya basınına bir röportaj verdi.
Sarı-lacivertli takımda iyi bir dönem geçirdiğini kaydeden Josef, "Fenerbahçe'de iyi iş çıkarıyorum. Dolayısıyla burada yaptıklarımdan dolayı, beni kadrosuna katmak isteyen takımlar olması doğal" diye konuştu.
Menajerinin transfer işleriyle ilgilendiğini belirten Brezilyalı futbolcu, "Şu an için somut bir kontak yok. İstanbul'u ve Fenerbahçe'yi seviyorum. Hem kulüp hem benim için iyi bir teklif gelirse ayrılabilirim. Aksi halde kalırım, burada mutluyum" dedi.
Türkiye'de ezeli rekabetlerin sahada bittiğini anlatan sarı-lacivertli yıldız şöyle devam etti: "İstanbul'da derbi günleri büyük bir hareketlilik oluyor. Günler öncesinden büyük maç konuşulmaya başlanıyor, sokakta yürüyemez hale geliyorsunuz. Neyse ki rekabet sahada kalıyor, Türkiye'de özel hayatımı etkilemiyor. Galatasaray ve Beşiktaşlılar benimle fotoğraf çekilmek için yanıma geliyor."
Sarı-lacivertli takımda iyi bir dönem geçirdiğini kaydeden Josef, "Fenerbahçe'de iyi iş çıkarıyorum. Dolayısıyla burada yaptıklarımdan dolayı, beni kadrosuna katmak isteyen takımlar olması doğal" diye konuştu.
Menajerinin transfer işleriyle ilgilendiğini belirten Brezilyalı futbolcu, "Şu an için somut bir kontak yok. İstanbul'u ve Fenerbahçe'yi seviyorum. Hem kulüp hem benim için iyi bir teklif gelirse ayrılabilirim. Aksi halde kalırım, burada mutluyum" dedi.
Türkiye'de ezeli rekabetlerin sahada bittiğini anlatan sarı-lacivertli yıldız şöyle devam etti: "İstanbul'da derbi günleri büyük bir hareketlilik oluyor. Günler öncesinden büyük maç konuşulmaya başlanıyor, sokakta yürüyemez hale geliyorsunuz. Neyse ki rekabet sahada kalıyor, Türkiye'de özel hayatımı etkilemiyor. Galatasaray ve Beşiktaşlılar benimle fotoğraf çekilmek için yanıma geliyor."
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
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bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
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akdği imparaTudor
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Avcı bombası
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Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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