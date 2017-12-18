 Fenerbahçe'de 3 şok birden! Haftaya yoklar – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Fenerbahçe'de 3 şok birden! Haftaya yoklar

    Fenerbahçe'de 3 şok birden! Haftaya yoklar

    Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor'u konuk ettiği maçta Şener Özbayraklı, Roman Neustadter ve Martin Skrtel, gördükleri sarı kart ile gelecek hafta oynanacak Atiker Konyaspor maçında cezalı duruma düştüler.

    Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı, Martin Skrtel ve Roman Neustadter, ilk yarının son haftasında oynanacak Atiker Konyaspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

    Karabükspor maçının 38. dakikasında Şener Özbayraklı, bir dakika sonra ise Martin Skrtel sarı kart gördüler. Roman Neustadter ise, uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

    KONYASPOR MAÇINDA YOKLAR

    Fenerbahçe defans 4'lüsünün 3 futbolcusu ise gördükleri bu sarı kartlar ile gelecek hafta oynanacak Atiker Konyaspor maçı öncesinde cezalı duruma düştüler.

    Şener, Neustadter ve Skrtel'in yokluğunda gelecek hafta Isla, Mehmet Topal ve Neto'nun oynaması bekleniyor.

    ALPER ULUSOY'A LAZER TUTULDU

    Fenerbahçe-Karabükspor maçının hakemi Alper Ulusoy'a tribünlerden lazer tutuldu.

    Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Karabükspor müsabakasına hakemi Alper Ulusoy'a tribünlerden lazer tutuldu. Maçın 8. dakikasında nereden geldiği belli olmayan lazer ışığına rağmen hakem Ulusoy maçı devam ettirdi.

    HAVUTÇU TRİBÜNDE

    Fenerbahçe-Karabükspor müsabakasını A Milli Takım yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu da takip ediyor.

    Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Karabükspor müsabakasını A Milli Takım yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu da takip ediyor. Birçok Süper Lig müsabakasını Lucescu ile takip eden Havutçu, Fenerbahçe-Karabükspor maçını tek başına takip ediyor.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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