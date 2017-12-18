Fenerbahçe'de 3 şok birden! Haftaya yoklar
Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor'u konuk ettiği maçta Şener Özbayraklı, Roman Neustadter ve Martin Skrtel, gördükleri sarı kart ile gelecek hafta oynanacak Atiker Konyaspor maçında cezalı duruma düştüler.
Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı, Martin Skrtel ve Roman Neustadter, ilk yarının son haftasında oynanacak Atiker Konyaspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.
Karabükspor maçının 38. dakikasında Şener Özbayraklı, bir dakika sonra ise Martin Skrtel sarı kart gördüler. Roman Neustadter ise, uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
KONYASPOR MAÇINDA YOKLAR
Fenerbahçe defans 4'lüsünün 3 futbolcusu ise gördükleri bu sarı kartlar ile gelecek hafta oynanacak Atiker Konyaspor maçı öncesinde cezalı duruma düştüler.
Şener, Neustadter ve Skrtel'in yokluğunda gelecek hafta Isla, Mehmet Topal ve Neto'nun oynaması bekleniyor.
ALPER ULUSOY'A LAZER TUTULDU
Fenerbahçe-Karabükspor maçının hakemi Alper Ulusoy'a tribünlerden lazer tutuldu.
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Karabükspor müsabakasına hakemi Alper Ulusoy'a tribünlerden lazer tutuldu. Maçın 8. dakikasında nereden geldiği belli olmayan lazer ışığına rağmen hakem Ulusoy maçı devam ettirdi.
HAVUTÇU TRİBÜNDE
Fenerbahçe-Karabükspor müsabakasını A Milli Takım yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu da takip ediyor.
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Karabükspor müsabakasını A Milli Takım yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu da takip ediyor. Birçok Süper Lig müsabakasını Lucescu ile takip eden Havutçu, Fenerbahçe-Karabükspor maçını tek başına takip ediyor.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:51
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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