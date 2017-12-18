Fenerbahçe tribünlerinden Kudüs’e destek
Fenerbahçe taraftarı son dönemlerde yaşanan olaylardan dolayı Kudüs’e destek pankartı açtı.
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Karabükspor müsabakasında Fenerbahçe taraftarlarından Kudüs'e destek pankartları açıldı. Son dönemlerde yaşanan olaylara sessiz kalmayan sarı-lacivertli taraftarlar Kudüs lehine tezahüratlarda bulundu.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
-
Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
-
Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Fenerbahçe tribünlerinden Kudüs’e destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.