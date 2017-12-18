 Fenerbahçe tribünlerinden Kudüs’e destek – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Fenerbahçe tribünlerinden Kudüs’e destek

    Fenerbahçe tribünlerinden Kudüs’e destek

    Fenerbahçe taraftarı son dönemlerde yaşanan olaylardan dolayı Kudüs’e destek pankartı açtı.

    Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Karabükspor müsabakasında Fenerbahçe taraftarlarından Kudüs'e destek pankartları açıldı. Son dönemlerde yaşanan olaylara sessiz kalmayan sarı-lacivertli taraftarlar Kudüs lehine tezahüratlarda bulundu.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:22
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