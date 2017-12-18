Fenerbahçe, 49 hafta sonra...

Ligin 16. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında iki takım da gol pozisyonuna girmekte zorlandı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. İkinci yarıda tribünleri dolduran taraftarının desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler, 56. dakikada Mathieu Valbuena'nın kullandığı köşe atışında Mehmet Topal'ın kafa vuruşuyla golü bularak 1-0 öne geçti. Valbuena'nın 76. dakikadaki şık golüyle durumu 2-0'a getiren Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, geçen sezonun hiçbir haftasında ilk 2 sırada yer alamamıştı. Bu sezonun geride kalan 15 haftalık bölümünde en fazla 3. sıraya kadar yükselebilen sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı averajla geçerek 49 hafta sonra 2. sıraya yerleşti.

Bu sezonun 11. haftasında liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 9 puan gerisinde 7. sırada bulunan Fenerbahçe, bu puan farkını da kapatarak averajla da olsa rakibinin önüne geçmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, 33 puanlı lider Medipol Başakşehir'in ise 1 puan gerisinde bulunuyor.