Fenerbahçe, 49 hafta sonra...
Fenerbahçe, Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenerek 49 hafta sonra ilk kez puan tablosunda ilk 2 sırada yer aldı.
Ligin 16. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında iki takım da gol pozisyonuna girmekte zorlandı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. İkinci yarıda tribünleri dolduran taraftarının desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler, 56. dakikada Mathieu Valbuena'nın kullandığı köşe atışında Mehmet Topal'ın kafa vuruşuyla golü bularak 1-0 öne geçti. Valbuena'nın 76. dakikadaki şık golüyle durumu 2-0'a getiren Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.
Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, geçen sezonun hiçbir haftasında ilk 2 sırada yer alamamıştı. Bu sezonun geride kalan 15 haftalık bölümünde en fazla 3. sıraya kadar yükselebilen sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı averajla geçerek 49 hafta sonra 2. sıraya yerleşti.
Bu sezonun 11. haftasında liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 9 puan gerisinde 7. sırada bulunan Fenerbahçe, bu puan farkını da kapatarak averajla da olsa rakibinin önüne geçmeyi başardı.
Sarı-lacivertliler, 33 puanlı lider Medipol Başakşehir'in ise 1 puan gerisinde bulunuyor.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:42
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Fenerbahçe, 49 hafta sonra... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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