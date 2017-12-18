 Fenerbahçe, 49 hafta sonra... – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    , 49 hafta sonra...

    Fenerbahçe, 49 hafta sonra...

    , Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenerek 49 hafta sonra ilk kez puan tablosunda ilk 2 sırada yer aldı.

    Ligin 16. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında iki takım da gol pozisyonuna girmekte zorlandı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. İkinci yarıda tribünleri dolduran taraftarının desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler, 56. dakikada Mathieu Valbuena'nın kullandığı köşe atışında Mehmet Topal'ın kafa vuruşuyla golü bularak 1-0 öne geçti. Valbuena'nın 76. dakikadaki şık golüyle durumu 2-0'a getiren , sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

    Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, geçen sezonun hiçbir haftasında ilk 2 sırada yer alamamıştı. Bu sezonun geride kalan 15 haftalık bölümünde en fazla 3. sıraya kadar yükselebilen sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı averajla geçerek 49 hafta sonra 2. sıraya yerleşti.

    Bu sezonun 11. haftasında liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 9 puan gerisinde 7. sırada bulunan Fenerbahçe, bu puan farkını da kapatarak averajla da olsa rakibinin önüne geçmeyi başardı.

    Sarı-lacivertliler, 33 puanlı lider Medipol Başakşehir'in ise 1 puan gerisinde bulunuyor.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:42
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