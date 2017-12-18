Aykut Kocaman: Uzun yıllardır böyle lig hatırlamıyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kardemir Karabükspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İşte Kocaman'ın sözleri:



"Kolay gözüken maçlar en zor maçlar olabiliyor"

Karabükspor'da bir takım operasyonlar yapıldı. Son sıradalar, oynayan oyunculardan birçoğunu getiremediler.Kağıt üzerinde kolay gözüken maçlar, akış içerisinde en zor maçlar olabiliyor. Düzenli bir başlangıç yaptık. Her şey gayet iyi gidiyordu. Oyuncuların bir an evvel skoru alma isteği, taraftarımızın da 20-30. dakika itibariyle itmesiyle oyun düzenimiz bozuldu.

"Oyunu çok ağırlaştırdılar"

?Karabükspor'un içinde bulunduğu zor durumu anlıyorum, yaptıkları savunmaya da saygım var ama biraz oyun fazla yavaşlattılar. Topun oyunda kaldığı süre çok az oldu. Mücadelelerine saygım var ama eleştireceğim nokta bu olabilir. Karabüksporlu futbolcular oyunu çok ağırlaştırdılar. Hakemin biraz daha bunu erken çözmesi gerekirdi.

Geçen haftalarda santrforsuz oynadık. Haftaya da stopersiz oynamayı deneyeceğiz. Bir formül çıkaracağız.

Uzun yıllardır ben böyle bir lig hatırlamıyorum, özellikle ilk yarının sonlarına doğru. Ligin 7.'si ile ligin lideri arasında 5 puan var. Trabzonspor da şampiyonluk için arzulu, önündeki takımlar da öyle.