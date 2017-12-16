Aziz Yıldırım, futbol okulu yöneticilerini konuk etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Fenerbahçe Spor Okulları yöneticilerini konuk etti.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen toplantıda kulübün genel sekreteri ve basın sözcüsü Mahmut Uslu, genel koordinatör Tamer Yelkovan, Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya ve Fenerbahçe Spor Okulları Genel Koordinatörü Banu Dizdar da yer aldı.

Aziz Yıldırım'ın yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldığı toplantıda, spor okulları yetkilileri konuya ilişkin görüşlerini iletti.