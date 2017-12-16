Aziz Yıldırım, futbol okulu yöneticilerini konuk etti
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Fenerbahçe Spor Okulları yöneticileriyle bir araya geldi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Fenerbahçe Spor Okulları yöneticilerini konuk etti.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen toplantıda kulübün genel sekreteri ve basın sözcüsü Mahmut Uslu, genel koordinatör Tamer Yelkovan, Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya ve Fenerbahçe Spor Okulları Genel Koordinatörü Banu Dizdar da yer aldı.
Aziz Yıldırım'ın yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldığı toplantıda, spor okulları yetkilileri konuya ilişkin görüşlerini iletti.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:22
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Şenol Güneş gol sıkıntısına çareyi buldu!
Toplam 2
Yorum
sadullah negrado, cenk ten iyi ama şenol takıntısı işi bozuyor, ayrıca şenol taktiksyen falan değil maçı okuyamıyor hikaye okuyor,
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‘Hentbolda mı?..’
Toplam 1
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taraftar G.S YÖNETİMİNİN ERKEK BASKETBOLA YAPTIĞI İHANETTİR,BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ
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F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Açıklama doyurucu degil ! Haberi yapan kuruluş belliyken, niye kaynagını araştırmıyor, gerekirse iftiradan mahkemeye vermiyorsun ?
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