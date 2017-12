“Seyir zevki yüksek bir maç olacak”

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doğan , Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleştikleri İstanbulspor için, "Maçları İstanbul'da oynayacak olmak büyük avantaj. Bizim hedefimiz her daim şampiyon olmak. Bu turu geçecek kupayı alacak gücümüz var ve bu maçın seyir zevki yüksek olacak" diye konuştu.Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonunda yapıldı. Türkiye Kupası'nda son 16 turunda İstanbulspor ile eşleyen Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Metin Doğan İstanbulspor'un geçmişi olan önemli bir kulüp olduğunu ifade ederek, "Maçları İstanbul'da oynayacak olmak büyük avantaj. Bizim hedefimiz her daim şampiyon olmak. Bu turu geçecek kupayı alacak gücümüz var ve bu maçın seyir zevki yüksek olacak" dedi.Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir diğer görevi ise oynanan maçların seyir zevkini arttırmak olduğunu söyleyen Doğan, "Deplasmana giden seyircilerimiz için fiziki şartlar çok kötü. Ses sistemlerinin kötü olması ve bazı sıcak iklimi olan yerlerde taraftarların cam fanus içine alınması gerçekten kötü. TFF merdiven boşluklarına gösterdiği hassasiyeti keşke bu tarz durumlarda da gösterse. Bunlara bir önlem alınması lazım. Bizim deplasmana giden taraftarımızın burnunun dahi kanamasını istemiyorum. Fenerbahçe, Anadolu'da gittiği her yere bereket getirmiş ve ivme getirmiştir. Giden seyircinin hepsinin bir holigan olarak değerlendirilmesi ve bu şekilde muamele yapılması çok yanlış" şeklinde konuştu.