Jean Mota ilaç olur

Sol ayaklı orta saha arayan F.Bahçe’de Santos’un 24 yaşındaki yıldızı öne çıktı. Mota, ‘Alex’vari ortaları ve şık pasları ile ünlü

Ocak ayında bir sol bekin yanı sıra orta sahaya da sol ayaklı bir oyuncu almayı planlayan Fenerbahçe'de, Jean Mota'nın isminin öne çıktığı belirtiliyor. Aykut Kocaman'ın 24 yaşındaki sambacıyı istemesinin nedeni olarak ise yaptığı isabetli ve etkili ortalar gösterildi. Brezilya Ligi'nde Santos forması ile geçen sezon en fazla isabetli orta yapan oyuncu olan Mota, ayrıca maç başına 4.1 ikili mücadele kazanma ve 1.4 kilit pas istatistikleri ile de dikkat çekti. Sol bek için gündeme gelen Ze Carlos içinse beklemeye geçildi. Maaşı ödenmediği için Santos'la davalık olan 23 yaşındaki oyuncu, sözleşmesini feshedebilirse harekete geçilecek.



YENİ EMRE ARIYORLAR

Eski yönetici Murat Aşık, takıma ara transferde 2-3 takviye yapılacağını iddia ederek, "Sol bek+ solak bir 8 numara arıyorlar. Aslında bir Emre Belözoğlu arayışı var ama bulmak kolay değil" dedi.