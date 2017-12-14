Fenerbahçe, Karabükspor'u çalıştı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında 18 Aralık Pazartesi günü Kardemir Karabükspor'la sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında dün deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 yenen sarı-lacivertli takım ara vermedi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda, Adana Demirspor karşısında ilk 11'de oynayan isimlerin yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı ifade edildi.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:33
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Cenk Tosun'a Bundesliga'dan talip!
Toplam 4
Yorum
Fiko Cenki de birine kakalayamadılar. Hergün biri 150 milyon veriyor her ne hikmetse hala elde kalıyor.1 milyon bile veren çıkmaz bu balona.
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Caner: Arkamda olun
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 BEŞİKTAŞ İÇİN BİR ŞEY YAPMAK İSTİYORSAN ÖNCE ADAM OLMAN LAZIM.! İLK GELDİĞİNDE SEVDİK SENİ..AYLARDIR SAKAT KALDIN HASRETLE BEKLEDİK!!!
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Sağ bek adaylarına veto
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 SCOUT EKİPLERİNİZİ TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİN SAYIN BAŞKAN..YATIYORLAR.. YILLARDIR KAÇ TANE FUTBOLCU KEŞFEDİP BEŞİKTAŞA KAZANDIRDILAR.!
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