 Fenerbahçe, Karabükspor'u çalıştı – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe, Karabükspor'u çalıştı

    Fenerbahçe, Karabükspor'u çalıştı

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında 18 Aralık Pazartesi günü Kardemir Karabükspor'la sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında dün deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 yenen sarı-lacivertli takım ara vermedi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda, Adana Demirspor karşısında ilk 11'de oynayan isimlerin yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

    Diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı ifade edildi.

    Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:33
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe, Karabükspor'u çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN