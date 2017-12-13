O gün 'dank' etti

Fenerbahçe'nin orta sahadaki başarılı ismi Josef de Souza, Süper Lig'de kendilerini yeniden zirve yarışına ortak eden 4 maçlık galibiyet serisinin sırrını açıkladı. Sabah'ın haberine göre; Yakın dostlarıyla takımın durumunu konuşurken, teknik direktör Aykut Kocaman'ı istifanın eşiğine getiren Osmanlıspor maçı sonrası yaşananları aktaran Brezilyalı yıldız, "1-1'lik sonucun ardından herkes yıkılmıştı. Üst üste 2 karşılaşmada (Kayseri- Osmanlı) son dakikada gol yiyip, toplam 4 puan kaybetmiştik. Liderin 9 puan gerisindeydik ve o an içinde bulunduğumuz durumu tam olarak anladık. Soyunma odasında önce büyük bir sessizlik oldu. İçerde ne hoca ne de yöneticiler vardı. Sadece futbolcular kaldı. Sonrasında 40-45 dakika süren sert bir tartışma yaşandı. Herkes yanlış olduğunu düşündüğü şeyleri anlattı" dedi.



SONUÇTA DAHA FAZLA MÜCADELE ETMELİYDİK

Toplantıdan çıkan sonucun, daha fazla mücadele olduğunu kaydeden Brezilyalı yıldız, "Uzun süren, sert toplantı sonunda herkes daha fazla mücadele etmemiz konusunda hemfikirdi. Kendimizceyaptığımız yanlışları tespit etmiştik ve çözümü de bulmuştuk. Artık tek sorun istifayı düşünen hocamızın geri dönmesiydi. O da dönünce yeni bir başlangıç yaptık ve 4 maçlık galibiyet serisi geldi" diye konuştu.



ŞAMPİYON DEĞİLİZ AMA EN GÜÇLÜ ADAY BİZİZ

Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisinin kendilerini yarışa yeniden soktuğunu ancak hiçbir şey kazanmadıklarının altını çizen Josef de Souza, "Üst üste galibiyetler aldık diye mücadeleden vazgeçersek yine aynı sorunları yaşarız. İlk yarı için kalan iki karşılaşmayı (Karabük, Konya) da kazanıp devreye güzel girmek hepimizin amacı. Ben buna inanıyorum, ikinci yarı öncesi şampiyonluğun en güçlü adayı olacağız" şeklinde konuştu.