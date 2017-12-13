Fernandao müthiş döndü!
Fenerbahçe'de uzun süre sonra sahaya çıkan Fernandao, Adana Demirspor karşısında güzel bir gole imza attı.
Sarı-lacivertli ekipte karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve bu sezon ikinci kez forma giyen Fernandao; 24 ve 44. dakikalarda fileleri havalandırmayı başardı. Bu sezon ilk kez 11'de görev aldığı maçta 2016-2017 sezonundaki ilk gollerini atan Fernandao, aynı zamanda Fenerbahçe formasıyla 9 ay sonra gol kaydetmiş oldu.
30 yaşındaki futbolcu bundan önceki son gol sevincini, geçen sezon 10 Mart'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor müsabakasında yaşamıştı.
Adana Demirspor maçının 61. dakikasında yerini Ahmethan Köse'ye bırakan Fernandao, bu sezon ligdeki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna girmişti.
Fernandao geçen sezon 17 Mart'taki Atiker Konyaspor maçında sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:02
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Neustaedter'den B.Münih'e Beşiktaş uyarısı
Toplam 3
Yorum
tencere tavaci gurultu kirliligi yaptiklari kesin tencere tava caliyorlar olacak okadar ruhlari kirli gurultuleride kirli olmasi sasirtmiyor.
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Beşiktaş resmi teklif yaptı
Toplam 3
Yorum
audemars Kızılyıldız Türk Takımı da Kızılyıldız şeklinde yazıp okuyoruz Takımın ismi Crevena Zvezda Diğer takımlarında Türkçe karşılığını yaz o zaman
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Beşiktaş resmi teklif yaptı
Toplam 3
Yorum
ediz karınca cenk 2 seneden beri yedekti ne kadar rahat kazanıyorduk senol hoca sunun farkında değil hiçbir zaman 1.forvet olamayacak insalla gider
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