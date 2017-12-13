 Fener 6-0'ın rövanşında – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Fener 6-0'ın rövanşında

    Fener 6-0'ın rövanşında

    Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda ilk maçta yarım düzine gol attığı Adana Demirspor’a konuk oluyor. 20.30’daki mücadeleyi ATV naklen yayınlayacak

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında bugün 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Adana Demirspor'la karşılaşacak. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği mücadele 20.30'ta başlayacak, ATV'den canlı ekranlara gelecek. İlk maçı İstanbul'da 6-0'lık skorla kazanan Fenerbahçe, turu neredeyse garantilemişti. TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demir'in turu geçmesi için güçlü rakibine 7 farklı üstünlük kurması gerekecek. Kanarya, ilk maçtaki gibi genç ve yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Adana Demirspor'la yaklaşık 23 yıl sonra deplasmanda karşılaşacak. İki takım arasında Adana'daki son maç 26 Şubat 1995'te oynanmıştı. O karşılaşmayı Fenerbahçe, şimdiki hocası Aykut Kocaman'ın penaltıdan attığı tek golle 1-0 kazanmıştı. Kanarya, maç için günübirlik olarak bugün Adana'ya gidecek.


    100'üncü galibiyet heyecanı
    F.BAHÇE bugün Adana Demirspor'u yenerse, bu galibiyet Aykut Kocaman'ın sarı-lacivertli ekibin başındaki 100'üncü resmi galibiyeti olacak. Kanarya, 1 lig, 2 kupa şampiyonluğu yaşadığı Kocaman yönetimindeki 171 karşılaşmada yüzde 58'lik bir galibiyet oranı yakaladı.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:37
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