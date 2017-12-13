Fener 6-0'ın rövanşında
Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda ilk maçta yarım düzine gol attığı Adana Demirspor’a konuk oluyor. 20.30’daki mücadeleyi ATV naklen yayınlayacak
100'üncü galibiyet heyecanı
F.BAHÇE bugün Adana Demirspor'u yenerse, bu galibiyet Aykut Kocaman'ın sarı-lacivertli ekibin başındaki 100'üncü resmi galibiyeti olacak. Kanarya, 1 lig, 2 kupa şampiyonluğu yaşadığı Kocaman yönetimindeki 171 karşılaşmada yüzde 58'lik bir galibiyet oranı yakaladı.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 04:37
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR SENİN ZİHNİDE OYNAYANIN (ALEX VS.)YERİ YOK, OYNAMAYANIN (SELÇUK ŞAHİN, SERVET, BİLİCA RVP) YERİ VAR
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR AYKUT, 3 MAÇ ALDIN DİYE BU OYUNLA LİG ŞAMPİYONU OLACAĞINI SANIYORSUN. SEN BENCİL BİR İNSANSIN, TEKNİK DİREKTÖR DEĞİLSİN, BU ADAMI DA HARCAMA
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Konoplyanka çıkmazı!
Toplam 4
Yorum
yasa kendini begenmis kustah bir topcu oyuna kendini vermiyor candan oynamiyor, pahali vede gereksiz
Fener 6-0'ın rövanşında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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