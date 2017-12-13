F.Bahçe, Agel’i devirdi: 3-1

FENERBAHÇE Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında deplasmanda Çekya'nın Agel ekibini 3-1 yendi. Sarı-lacivertli takım, Prostejov kentinde oynanan karşılaşmada 25-20, 14-25, 19-25 ve 21-25'lik setlerle rakibine 3-1 üstünlük sağladı. Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçını 11 Ocak 2018'de İstanbul'da İtalyan ekibi Igor Gorgonzola ile yapacak.