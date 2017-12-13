 F.Bahçe, Agel’i devirdi: 3-1 – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    F.Bahçe, Agel’i devirdi: 3-1

    F.Bahçe, Agel’i devirdi: 3-1
    FENERBAHÇE Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında deplasmanda Çekya'nın Agel ekibini 3-1 yendi. Sarı-lacivertli takım, Prostejov kentinde oynanan karşılaşmada 25-20, 14-25, 19-25 ve 21-25'lik setlerle rakibine 3-1 üstünlük sağladı. Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçını 11 Ocak 2018'de İstanbul'da İtalyan ekibi Igor Gorgonzola ile yapacak.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:39
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