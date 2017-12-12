Kocaman'ın "dalya" heyecanı
Fenerbahçe, teknik direktörü Aykut Kocaman yönetimindeki 100. galibiyetini yarın Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Adana Demirspor karşısında arayacak.
Kocaman, 4 yıl sonra tekrar teknik direktörlüğüne geldiği sarı-lacivertli takımda, resmi maçlarda bugüne dek 99 kez galibiyet sevinci yaşadı.
Sarı-lacivertlilerle 2010-2013 yılları arasında 151 resmi maçta 89 galibiyet elde eden Kocaman, 4. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe'yle bu sezon ise 20 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda da 10 kez takımını sahadan mutlu ayıran Kocaman, 171 maçta 99 galibiyete ulaşmış oldu.
Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 99 galibiyetin 76'sını Süper Lig'de, 10'unu Avrupa kupalarında, 13'ünü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda elde etti.
Adana Demirspor karşısında Fenerbahçe'nin başında "dalya" demek isteyen Kocaman, sarı-lacivertlilerle 38 beraberlik, 34 yenilgi yaşadı.
Galibiyet oranı yüzde 58
Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde yüzde 58'lik bir galibiyet oranı yakaladı.
Sarı-lacivertli takımla bir lig, 2 kupa şampiyonluğu yaşayan Kocaman, sahaya çıktığı maçların yüzde 58'sinde takımına galibiyet sevinci yaşattı.
Maçlar
Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin başındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Spor Toto Süper Lig
|123
|76
|25
|22
|241
|130
|Avrupa kupaları
|26
|10
|9
|7
|32
|28
|Türkiye Kupası
|21
|13
|4
|4
|48
|20
|TFF Süper Kupa
|1
|-
|-
|1
|2
|3
|TOPLAM
|171
|99
|38
|34
|323
|181
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 11:42
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''Çantada keklik değiliz''
Toplam 4
Yorum
Kartalpencesi vida geliyor, o zamana kadar takima monte olur tosic kaldirmaz bu maclari.Baskan, golcü degil de bize iyi bir sag bek lazim devre arasi
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Beşiktaş'tan taraftara Bayern uyarısı
Toplam 1
Yorum
izmirli cok iyi dusunulmus almanlar tuzak kurabilirler bu yuzden onemli turkiye bi gelsinler de werner gibi kulaklari cinlasin kaybetsek bile agir
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Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince...
Toplam 33
Yorum
KONYALI BİR KONYASPORLU OLARAK BEŞİKTAŞIN BAYERN MÜNİH'İ YENEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM. KARŞIDAKİ BAYERN MÜNİH İSE BU TARAFTAKİ DE BEŞİKTAŞ.
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