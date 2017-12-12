Fenerbahçe Üniversitesi için bağış kampanyası
Fenerbahçe Kulübü, hayata geçirmeyi planladığı ve 24 Kasım 2016 tarihinde kamu tüzel kişiliğe kavuşan Fenerbahçe Üniversitesi için bağış kampanyası başlattığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, üniversitenin 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde öğrenci kabul ederek öğretime başlayacağı hatırlatıldı.
Birinci öğretim döneminde bin 200 öğrencinin üniversitede öğretim göreceği ve her sene aynı sayıda öğrencinin okula katılacağının belirtildiği açıklamada, 4. sene sonunda 4 bin 800 öğrenciye ulaşılacağı aktarıldı.
Fenerbahçe Üniversitesinin yeni kurulması sebebiyle kulüp üyeleri ile taraftarların yapacağı bağışların hayati önem taşıdığı ve tahmini 34 milyon lira harcanmasının öngörüldüğü kaydedildi.
Asgari bin lira bağışları ile destek verenlerin isimlerine, kulübün resmi internet sitesinde oluşturulacak şükran köşesinde yer verileceği ve yapılacak bağışların tamamının Fenerbahçe Üniversitesinin harcamalarına kullanılacağı bildirildi.
Açıklamada, "Türk milli eğitimine, üniversite çağındaki vatansever öğrencilere ve güzide Fenerbahçe Üniversitesine yapacağınız bağışlar için şimdiden teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 17:14
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 9
Yorum
aydo yok canım daha neler
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 9
Yorum
Kabataşlı Çöp Olur.Takımda EnAz 4TürkBankoOynamalı VeBirisideSorumluSözüGeçenKaptanOlmalıdır.EnAzBirAltYapıdanGençHırslıMümkünseUzunAtletikOynamalıdır
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 9
Yorum
İronmockery Güzel transfer genç oyunculara yatırım yapmamız lazım Gomisi kesemeyecek tabiki ama fırsat buldukça kendini kanıtlar.
Fenerbahçe Üniversitesi için bağış kampanyası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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