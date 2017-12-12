Fenerbahçe Üniversitesi için bağış kampanyası

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, üniversitenin 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde öğrenci kabul ederek öğretime başlayacağı hatırlatıldı.

Birinci öğretim döneminde bin 200 öğrencinin üniversitede öğretim göreceği ve her sene aynı sayıda öğrencinin okula katılacağının belirtildiği açıklamada, 4. sene sonunda 4 bin 800 öğrenciye ulaşılacağı aktarıldı.

Fenerbahçe Üniversitesinin yeni kurulması sebebiyle kulüp üyeleri ile taraftarların yapacağı bağışların hayati önem taşıdığı ve tahmini 34 milyon lira harcanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Asgari bin lira bağışları ile destek verenlerin isimlerine, kulübün resmi internet sitesinde oluşturulacak şükran köşesinde yer verileceği ve yapılacak bağışların tamamının Fenerbahçe Üniversitesinin harcamalarına kullanılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Türk milli eğitimine, üniversite çağındaki vatansever öğrencilere ve güzide Fenerbahçe Üniversitesine yapacağınız bağışlar için şimdiden teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.