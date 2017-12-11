 Fener'in gözü harika çocukta! – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Fener'in gözü harika çocukta!

    Fener'in gözü harika çocukta!

    Fenerbahçe, Sırplar’ın harika çocuğu olarak lanse edilen ama Liverpool’da fazla şans bulamayan Grujic’e kanca attı. 1.5 yıllık kiralama teklifi yapılacak

    Ligde aldığı üst üste 4 galibiyetle şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koyan Fenerbahçe, devre arasında yapacağı transferlerle ligin ikinci yarısına daha iddialı girmeyi planlıyor. Fenerbahçe Premier Lig'de forma giyen orta sahada oyunun her iki yönünü de oynayayabilen komple ve yetenekli bir ismi gündemine aldı.

    YETENEĞİ İLE ÇOK KONUŞULDU
    Fenerbahçe Liverpool'un kadrosunda yer alan ve Sırplar'ın harika çocuğu olarak lanse edilen ancak İngiliz devinde fazla şans bulamayan Marko Grujic'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

    CİDDİ BİR FİZİK AVANTAJI VAR
    Hem 8 numarada hem de 10 numarada forma giyen Grujic 1.91'lik boyuna rağmen teknik bir oyuncu. Sırp yıldız önemli bir fizik avantajına da sahip.

    HEDEF 1.5 YIL KİRALAMAK
    F.Bahçe'nin Grujic'i 1.5 yıllığına kiralamak istediği ve satın alma opsiyonunu da elinde tutmak istediği belirtiliyor. Satın alma opsiyonu için de 5 milyon Euro civarında bir önerileceği bedel tahmin ediliyor.

    HÜCUM GÜCÜ ÇOK YÜKSEK
    Marko Grujic 1.91'lik boyuna karşın ayaklarına oldukça hakim bir oyuncu. 8 ve 10 numara mevkiinde forma giyebilen 21 yaşındaki genç yetenek hücum gücü çok yüksek bir futbolcu.

    Takvim

    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:43
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