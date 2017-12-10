 Valbuena düşüşte – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Valbuena düşüşte

    Valbuena düşüşte
    SAVUNMAYA yardım etmediği ve topla çok oynadığı gerekçesiyle kulübeye çekilen Mathieu Valbuena'ya yedeklik yaramadı... Fransız yıldız, Bursa'da şans bulduğu son 25 dakikada 27 kez topla buluşurken, hiç şut atamadı, kilit pası veremedi. 1 kez ofsaytta kalıp, 3 top kaptıran oyuncu müsait bir gollük pozisyondan da yararlanamadı.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:32
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