Valbuena düşüşte

SAVUNMAYA yardım etmediği ve topla çok oynadığı gerekçesiyle kulübeye çekilen Mathieu Valbuena'ya yedeklik yaramadı... Fransız yıldız, Bursa'da şans bulduğu son 25 dakikada 27 kez topla buluşurken, hiç şut atamadı, kilit pası veremedi. 1 kez ofsaytta kalıp, 3 top kaptıran oyuncu müsait bir gollük pozisyondan da yararlanamadı.