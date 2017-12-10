Sakatlık takıma yarıyor!
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 07:05
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Okan Buruk patladı! Tudor'a sert sözler
Toplam 14
Yorum
t3232 Okanı tebrik etmeli, üstün açıklamalar böylece Tudorun vasıfsız, ikinci sınf, OKAN BURUK'un da vasıflı, birinci sınıf olduğunu öğrendik.
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Valbuena sordu, Kocaman yanıtladı: Yedeksin çünkü...
Toplam 12
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dobracı aykut hocayada takımada tam destek cıkmalı artık taraftarımız trubunlerde güclü fb geri dönuyor bence
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Süper Lig'e dönüyor!..
Toplam 32
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TARAF TAR BEŞİKTAŞTA TALİSKANIN YERİNİ FAZLASIYLA DOKDURUR EN AZ 25 GOL ATAR
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