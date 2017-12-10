 Kaptandan tebrik – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Kaptandan tebrik

    Kaptandan tebrik
    VOLKAN Demirel, Bursaspor maçında alınan 3 puan ve güzel oyun nedeniyle takım arkadaşlarını kutladı. Tecrübeli file bekçisi özellikle savunma oyuncularına performansları için teşekkür etti. Sarı-lacivertliler, 90 dakika boyunca Bursaspor forvetlerine 6 şut izni verirken, bunların sadece 2'si kaleyi tuttu.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:29
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