Kaptandan tebrik

VOLKAN Demirel, Bursaspor maçında alınan 3 puan ve güzel oyun nedeniyle takım arkadaşlarını kutladı. Tecrübeli file bekçisi özellikle savunma oyuncularına performansları için teşekkür etti. Sarı-lacivertliler, 90 dakika boyunca Bursaspor forvetlerine 6 şut izni verirken, bunların sadece 2'si kaleyi tuttu.