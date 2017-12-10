 ‘Havamız süper’ – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    ‘Havamız süper’

    ‘Havamız süper’
    SKRTEL ile defanstaki uyumu dikkat çeken Roman Neustadter, takım olarak harika bir hava yakaladıklarını belirterek, "Böyle devam etmeliyiz" dedi. Rus stoper, Bursaspor karşısında 2. yarıda sergiledikleri futbolla galibiyeti sonuna kadar hak ettiklerini dile getirdi.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:35
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