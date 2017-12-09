Valbuena sordu, Kocaman yanıtladı: Yedeksin çünkü...
Son haftalarda yedek kulübesine hapsolan ve oyuna sonradan giren Valbuena en sonunda Kocaman ile bu durumu görüştü.
Valbuena, dün akşam ısınmaya takım arkadaşlarından 25 dakika sonra çıktı, üst üste 4 maçtır yedek soyunan Fransız yıldız en sonunda Kocaman'a neden yedek kaldığını sordu. Son olarak Osmanlıspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Valbuena, sırasıyla Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Bursaspor mücadelesinde Kocaman tarafından yedek kulübesindeydi.
Bu durumu hocası Kocaman'a soran Valbuena,"Oyun planıma göre bir 11 oluşturdum. Taktik gereği de seni değil, Aatif'ı tercih ettim" cevabını aldığı belirtildi.
Fransız yıldız, dün Bursaspor maçında 66'da Aatif'ın yerine oyuna dahil oldu.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:48
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 4
Yorum
neto ikinci olduğunuz sezon mu....
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 36
Yorum
GERÇEK FENERBAHÇELİLER senin gibi sıfasızlar nasıl yöneticilik idarecilik yapıyor hadsiz.Sen Fenerbahçeyi ağzına almadan önce bir destur çek.SİZİNDE SIRANIZ GELECE
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Le Guen: "Fenerbahçe büyük ihtimalle şampiyonluğa gidecek"
Toplam 9
Yorum
kempes bursa le guen ile önümüzdeki yıllarda birkaç kaliteli futbılcuyla şampiyonluk potasına girer.istikrarı sağlamalı
Valbuena sordu, Kocaman yanıtladı: Yedeksin çünkü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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