Valbuena sordu, Kocaman yanıtladı: Yedeksin çünkü...

Valbuena, dün akşam ısınmaya takım arkadaşlarından 25 dakika sonra çıktı, üst üste 4 maçtır yedek soyunan Fransız yıldız en sonunda Kocaman'a neden yedek kaldığını sordu. Son olarak Osmanlıspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Valbuena, sırasıyla Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Bursaspor mücadelesinde Kocaman tarafından yedek kulübesindeydi.

Bu durumu hocası Kocaman'a soran Valbuena,"Oyun planıma göre bir 11 oluşturdum. Taktik gereği de seni değil, Aatif'ı tercih ettim" cevabını aldığı belirtildi.

Fransız yıldız, dün Bursaspor maçında 66'da Aatif'ın yerine oyuna dahil oldu.