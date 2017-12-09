Şilili Vidal renk vermedi

B.Münih 'in yıldızı Vidal'in adının F.Bahçe'yle anılması gurbetçileri heyecanlandırdı. Bayern idmanına giden sarı-lacivertli bir taraftar, Şilili yıldıza 6 aylık oğlu için getirdiği F.Bahçe temalı hediyeyi verdi. Vidal teşekkür edip soruları, "Sizleri seviyorum, bizi destekleyin" diye kaçamak yanıt verdi.