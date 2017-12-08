Yeter ki ‘evet’ de
Vidal’ı kiralamak için harekete geçen F.Bahçe, Şilili yıldıza Bayern’de eline geçen net ücretin fazlasını vaat etti. Vidal henüz kararını vermedi
Oyuncudan gelecek habere kilitlenen Fenerbahçe, bu arada boş durmuyor. Sarı- lacivertli yönetim, Bayern Münih'te vergiler çıkınca eline net 4 milyon euro geçen Vidal'e bu ücretin daha fazlasını ödemeye hazır. Yıldız isme teklife "evet" demesi halinde bu garanti verildi.
Fenerbahçe, Alman ekibiyle yıl sonunda 1 yıl daha sözleşmesi kalacak olan Arturo Vidal'in, "önce kiralasonra satın al" formülüyle bonservisine de sahip olmak istiyor. Kanarya, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için de Milan'a yoklama çekmişti.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:13
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Avcı: Avrupa'da çok deneyim kazandık
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ bırak bu işleri apdullah efendi bjk maçı var diye avrupadaki maça yedeklerle gittin ! vizyonsuzsun ne yazık ki !
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Frank Lampard: "Herkes Beşiktaş'a bakacak"
Toplam 10
Yorum
carsıkonya Lampart efendi tıpkı Porto Ve Monaco da aynı senin ağzından konuşuyordu sonuç ortada biat ettiler :)
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Şenol Güneş zirveye çıktı
Toplam 5
Yorum
ismail ta eskilerden beri diyorum şenol güneş türk futbolunun bir numaralı ismidir
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