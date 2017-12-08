 Yeter ki ‘evet’ de – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Yeter ki ‘evet’ de

    Yeter ki ‘evet’ de

    ’ı kiralamak için harekete geçen F.Bahçe, Şilili yıldıza Bayern’de eline geçen net ücretin fazlasını vaat etti. Vidal henüz kararını vermedi

    Fenerbahçe'nin Bayern Münih'li Arturo 'ı transfer etme girişimi taraftarlar arasında da büyük heyecan yarattı. Gerçekleşmesi halinde büyük yankı uyandıracak bu transfer için öncelikle oyuncunun "evet" demesi gerekiyor. Menajeri Fernando Felicevich aracılığı ile durumu sorulan 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, sarı-lacivertlilere henüz bir dönüş yapmadı.

    Oyuncudan gelecek habere kilitlenen Fenerbahçe, bu arada boş durmuyor. Sarı- lacivertli yönetim, Bayern Münih'te vergiler çıkınca eline net 4 milyon euro geçen Vidal'e bu ücretin daha fazlasını ödemeye hazır. Yıldız isme teklife "evet" demesi halinde bu garanti verildi.

    Fenerbahçe, Alman ekibiyle yıl sonunda 1 yıl daha sözleşmesi kalacak olan Arturo Vidal'in, "önce kiralasonra satın al" formülüyle bonservisine de sahip olmak istiyor. Kanarya, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için de Milan'a yoklama çekmişti.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
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