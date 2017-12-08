 Volkan Demirel'den taraftara: "Atın atın!..." – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Volkan Demirel'den taraftara: "Atın atın!..."

    Volkan Demirel'den taraftara: "Atın atın!..."

    Bursaspor-Fenerbahçe maçının ikinci yarısı Volkan Demirel'e atılan yabancı maddeler sebebiyle başlayamadı.

    Volkan Demirel, Bursa tribünlerinden kendisine atılan yabancı maddelerin ardından yerinden ayrılmadı ve tribünlere 'atın' işareti yaptı.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:29
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