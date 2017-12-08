Timsah'ı ezberletti

Rakibin ‘güçlü’ ve ‘zayıf’ yönlerini öğrencilerinin kafasına kazıyan sarı-lacivertli hoca, son aşamada kendilerini hangi tehlikelerin beklediğini ve alacakları önlemleri sıraladı

Fenerbahçe, bugün Bursa'da derbi kıvamında zorlu bir mücadeleye çıkacak. Bu maçtan alınacak 3 puanın önemini çok iyi bilen teknik direktör Aykut Kocaman, tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu. Tecrübeli hoca, işini ise şansa bırakmak istemiyor. Yardımcılarıyla birlikte hafta boyunca Bursaspor'u çalışan Kocaman, elde ettiği analiz sonuçlarını öğrencileriyle de paylaştı. Rak ibin güçlü ve zayıf yönlerini masaya yatırıp gerekli uyarıları yapan Kocaman, son aşamada kendilerini hangi tehlikelerin beklediği ve alacakları önlemleri sıraladı.



AYKUT KOCAMAN'A GÖRE BURSA'NIN GÜÇLÜ YÖNLERi:

* Gol şansı verildiğinde bitiricilikte fazla sıkıntı yaşamıyorlar.

* Batalla gibi, Stancu gibi, Aziz Behich gibi bireysel yetenekleri güçlü oyuncuları var.

* Kolay pozisyona giriyorlar.

* 5'li orta sahayla oynadıkları için Jorquera ve Badu çok top çalıyor.



AYKUT KOCAMAN'A GÖRE BURSA'NIN ZAYIF YÖNLERi:

* Topa sahip olmada sıkıntıları var.

* Kanat savunmasında zaaf yaşıyorlar.

* Duran toplarda ve kenar ortalarda pozisyon hataları yapıyorlar.

* Baskıya karşı dağılabiliyorlar.



Aykut Kocaman, takımına ezberlettiği Bursaspor analizinin son aşamasında şu değerlendirmeyi yaptı:



* Daha çok sol bekleri Aziz Behic'le soldan geliyorlar. Bu oyuncuya boş alan bırakmamalıyız.

* Sürekli şut çekmek için alan arayacaklar.

Özellikle Stancu ve Batalla'ya bu şansı vermemeliyiz.

* Agresif bir oyun yapıları yok.

Bunu iyi kullanalım. Güçlü ve diri kalıp planlarını bozmaya çalışalım.

* Kolay oyun kurmalarını engelleyelim.

Yardımlaşmalı oynayalım.

* Gol bulmak için körü körüne saldırmıyorlar. Bize karşı riske girmeyecekler, sabırla bekleyecekler. Bu tuzağa düşmeyelim.

* Hava toplarındaki zaaflarını iyi değerlendirmeliyiz. Özellikle kornerler ve duran toplarda rakip ceza alanında iyi yer alırsak gol bulabiliriz.

* Ön alanda sürekli baskı yapalım, hata kollayalım.