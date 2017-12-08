Timsah'ı ezberletti
Rakibin ‘güçlü’ ve ‘zayıf’ yönlerini öğrencilerinin kafasına kazıyan sarı-lacivertli hoca, son aşamada kendilerini hangi tehlikelerin beklediğini ve alacakları önlemleri sıraladı
AYKUT KOCAMAN'A GÖRE BURSA'NIN GÜÇLÜ YÖNLERi:
* Gol şansı verildiğinde bitiricilikte fazla sıkıntı yaşamıyorlar.
* Batalla gibi, Stancu gibi, Aziz Behich gibi bireysel yetenekleri güçlü oyuncuları var.
* Kolay pozisyona giriyorlar.
* 5'li orta sahayla oynadıkları için Jorquera ve Badu çok top çalıyor.
AYKUT KOCAMAN'A GÖRE BURSA'NIN ZAYIF YÖNLERi:
* Topa sahip olmada sıkıntıları var.
* Kanat savunmasında zaaf yaşıyorlar.
* Duran toplarda ve kenar ortalarda pozisyon hataları yapıyorlar.
* Baskıya karşı dağılabiliyorlar.
Aykut Kocaman, takımına ezberlettiği Bursaspor analizinin son aşamasında şu değerlendirmeyi yaptı:
* Daha çok sol bekleri Aziz Behic'le soldan geliyorlar. Bu oyuncuya boş alan bırakmamalıyız.
* Sürekli şut çekmek için alan arayacaklar.
Özellikle Stancu ve Batalla'ya bu şansı vermemeliyiz.
* Agresif bir oyun yapıları yok.
Bunu iyi kullanalım. Güçlü ve diri kalıp planlarını bozmaya çalışalım.
* Kolay oyun kurmalarını engelleyelim.
Yardımlaşmalı oynayalım.
* Gol bulmak için körü körüne saldırmıyorlar. Bize karşı riske girmeyecekler, sabırla bekleyecekler. Bu tuzağa düşmeyelim.
* Hava toplarındaki zaaflarını iyi değerlendirmeliyiz. Özellikle kornerler ve duran toplarda rakip ceza alanında iyi yer alırsak gol bulabiliriz.
* Ön alanda sürekli baskı yapalım, hata kollayalım.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:21
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Avcı: Avrupa'da çok deneyim kazandık
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ bırak bu işleri apdullah efendi bjk maçı var diye avrupadaki maça yedeklerle gittin ! vizyonsuzsun ne yazık ki !
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Frank Lampard: "Herkes Beşiktaş'a bakacak"
Toplam 10
Yorum
carsıkonya Lampart efendi tıpkı Porto Ve Monaco da aynı senin ağzından konuşuyordu sonuç ortada biat ettiler :)
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Şenol Güneş zirveye çıktı
Toplam 5
Yorum
ismail ta eskilerden beri diyorum şenol güneş türk futbolunun bir numaralı ismidir
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