 Luis Neto sürprizi! – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    sürprizi!

    Luis Neto sürprizi!

    Fenerbahçe'nin Zenit'ten transfer ettiği , Portekiz devi Benfica'nın radarına girdi.

    Portekiz basınına göre; Benfica, F.Bahçe'nin satın alma opsiyonuyla birlikte Zenit'ten kiraladığı 'nun bonservisini almak için girişimlere başladı.

    Görüşmelerin olumlu ilerlediği de belirtildi. 29 yaşındaki savunmacı Osmanlı maçından sonra ligde bir daha forma yüzü göremedi. Neto, ligde 7 müsabakada görev aldı.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:10
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