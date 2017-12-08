Luis Neto sürprizi!
Fenerbahçe'nin Zenit'ten transfer ettiği Luis Neto, Portekiz devi Benfica'nın radarına girdi.
Görüşmelerin olumlu ilerlediği de belirtildi. 29 yaşındaki savunmacı Osmanlı maçından sonra ligde bir daha forma yüzü göremedi. Neto, ligde 7 müsabakada görev aldı.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:10
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Gurur duyuyorum
Toplam 3
Yorum
bjk advers Maçı seyrettin mi maçtan sonra bu aynı onbirle yine Leipzig maçına çıkabilirmisin ? Çekige sıçramayı başardı o kadar !
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İşte Tudor kararının perde arkası
Toplam 3
Yorum
Kamil Sıkıntı yok başkan Mayısta beraber gidersiniz
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2019-20'de 2. torba garanti
Toplam 6
Yorum
bjk Bu yılda şampiyonuz hayal kurmayın.Ayrıca daha durun bu yıl ve gelecek yılda puanlar akacak.
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