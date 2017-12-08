Janssen onbire!

Aykut Kocaman'ın geçen hafta Kasımpaşa'yı 4-1 yenen kadroyu bugün de aynen sahaya sürmesi bekleniyor. Sadece forvette Alper Potuk'un yerine Vincent Janssen oynayacak. Beklerde Şener-İsmail, ön liberoda Josef-Topal, kanatlarda Aatıf-Dirar ikilisi yer alacak. Giuliano gizli golcü olacak.