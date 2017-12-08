 Janssen onbire! – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    onbire!

    Janssen onbire!
    Aykut Kocaman'ın geçen hafta Kasımpaşa'yı 4-1 yenen kadroyu bugün de aynen sahaya sürmesi bekleniyor. Sadece forvette Alper Potuk'un yerine Vincent Janssen oynayacak. Beklerde Şener-İsmail, ön liberoda Josef-Topal, kanatlarda Aatıf-Dirar ikilisi yer alacak. Giuliano gizli golcü olacak.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Janssen onbire! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN