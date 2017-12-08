 Final gibi maç – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Final gibi maç

    Final gibi maç

    Süper Lig’de haftanın düellosu bu akşam... Kanarya, 3 maçlık galibiyet serisini sürdürüp zirveye iyice ağırlığını koymak istiyor... Timsahlar da evinde 3 puanı hedefliyor

    Süper Lig'de son 7 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak zirve ile arasındaki puan farkını 4'e indiren bu akşam Bursaspor'a konuk olacak. Son 3 maçında 9 puan toplayan Kanarya galibiyet serisini sürdürerek şampiyonluk yarışına tam anlamıyla dahil olmak istiyor. Sarı-lacivertliler kazanması halinde maç fazlasıyla bir ara 9 puan gerisine düştüğü Galatasaray'ı yakalayacak. Lider Başakşehir ile de farkı 1'e indirecek. Sakatlıkları süren Mehmet Ekici ile Fernandao kadroya alınmadı.

    VAN PERSiE YOK KASIMPAŞA
    maçında kadroda olan Van Persie de Bursa'ya götürülmedi. Le Guen yönetimindeki Bursaspor'da da tek hedef 3 puan. Fenerbahçe gibi ligde 7 maçtır kaybetmeyen yeşil-beyazlılar, son 2 maçını kazandı. Timsahlar, galip gelirse 27 puana ulaşıp, 3'üncü sıraya yükselecek.

    Mini yorum: En kritik viraj!.. (EMRE BOL)
    Bursaspor karşılaşması "şampiyonluk havasının" devam etmesi açısından büyük önem teşkil ediyor. Rüzgarı arkasına almış Fenerbahçe devre arasına kadar oynayacağı en zor maça çıkacak. Sarı-lacivertliler yüksek pres alışkanlığını devam ettirebilirse kolay bir galibiyet alabilir! Aykut Kocaman, Valbuena'yı bir kaç haftadır kesiyor. Onun ayarındaki bir futbolcuyu bu kadar çabuk kaybetmek olmaz. Orta yol bulunmalı.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:15
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