Final gibi maç
Süper Lig’de haftanın düellosu bu akşam... Kanarya, 3 maçlık galibiyet serisini sürdürüp zirveye iyice ağırlığını koymak istiyor... Timsahlar da evinde 3 puanı hedefliyor
VAN PERSiE YOK KASIMPAŞA
maçında kadroda olan Van Persie de Bursa'ya götürülmedi. Le Guen yönetimindeki Bursaspor'da da tek hedef 3 puan. Fenerbahçe gibi ligde 7 maçtır kaybetmeyen yeşil-beyazlılar, son 2 maçını kazandı. Timsahlar, galip gelirse 27 puana ulaşıp, 3'üncü sıraya yükselecek.
Mini yorum: En kritik viraj!.. (EMRE BOL)
Bursaspor karşılaşması "şampiyonluk havasının" devam etmesi açısından büyük önem teşkil ediyor. Rüzgarı arkasına almış Fenerbahçe devre arasına kadar oynayacağı en zor maça çıkacak. Sarı-lacivertliler yüksek pres alışkanlığını devam ettirebilirse kolay bir galibiyet alabilir! Aykut Kocaman, Valbuena'yı bir kaç haftadır kesiyor. Onun ayarındaki bir futbolcuyu bu kadar çabuk kaybetmek olmaz. Orta yol bulunmalı.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:15
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Avcı: Avrupa'da çok deneyim kazandık
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ bırak bu işleri apdullah efendi bjk maçı var diye avrupadaki maça yedeklerle gittin ! vizyonsuzsun ne yazık ki !
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Frank Lampard: "Herkes Beşiktaş'a bakacak"
Toplam 10
Yorum
carsıkonya Lampart efendi tıpkı Porto Ve Monaco da aynı senin ağzından konuşuyordu sonuç ortada biat ettiler :)
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Şenol Güneş zirveye çıktı
Toplam 5
Yorum
ismail ta eskilerden beri diyorum şenol güneş türk futbolunun bir numaralı ismidir
Final gibi maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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