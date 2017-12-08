F.Bahçe transferde rotayı çizdi: Dirk Kuyt!
Devre arasında hem kanatta, hem de forvette oynayabilecek bir oyuncu isteyen teknik heyet, eski Hollandalı yıldızı Dirk Kuyt'un özelliklerinde bir ismi kadroya katmak istiyor.
Fenerbahçe Yönetimi devre arasında üç bölgeye transfer yapmayı planlıyor. Sol bek ve orta sahanın yanısıra kanat forvet pozisyonu için de çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.
Milliyet'in haberine göre; Teknik Direktör Aykut Kocaman ve ekibi kanat forvet bölgesinde daha önce birlikte çalıştıkları Dirk Kuyt tarzında birini arıyor. Hem çizgide hem de ileri uçta oynayabilecek özelliklerde bir oyuncu bakan sarı-lacivertliler aynı zamanda bu ismin takım savunmasına katkı sağlaması gerektiğini de ifade ediyor.
KUYT TİPİNDE BİR FUTBOLCU
Yetkililer aslında geçmiş dönemde oynayan, hem futbolu hem de karakteriyle takıma büyük katkı sağlayan Kuyt tipinde bir futbolcunun peşinde... Kuyt'ın forma giydiği dönemde saha içi liderliği, taktik bilgisi ve profesyonelliğinin yanısıra birçok pozisyonda oynayabildiğinin altı çiziliyor. Bu kriterlere tam anlamıyla uygun bir isim bulmak pek mümkün olmasa da en azından bunların bazılarını karşılayabilecek oyuncu arayışı sürüyor. Teknik Direktör Kocaman'ın sağ kanatta Dirar'ın performansından çok memnun olduğu, bu bölgeden sağladıkları verimi sol tarafta da elde edebilmek için devre arasında bu bölgeye yapılacak transferlere büyük önem verdiği öğrenildi.
Bir sol bek ve kanat oyuncusu ile Fenerbahçe'nin daha fazla çözüm üretebilen bir takım hüviyetine kavuşacağını düşünen teknik heyet, orta alana gelecek topu daha iyi ve hızlı kullanabilen bir oyuncu ile eksiklerin büyük ölçüde giderileceğini öngörüyor
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:04
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İşte Tudor kararının perde arkası
Toplam 1
Yorum
seyyar satıcı Onu emre ile beraber hakan abilerinin peşine devre arası inter ile anlaşıp, şampiyonluğu fb ye satmadan önce düşünecekti. karakteri bozuk
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Başakşehir buraya kadar
Toplam 11
Yorum
türkiye türkiyede panter kesiliyorlar ama,avrupaya gelince tısssss.
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Başakşehir buraya kadar
Toplam 11
Yorum
çato onu Abdullah avcı efendi hafanheim maçına yedek kadro ile çıkarken düşünecekti...yazıklar olsun..böyle ülke temsil edilmez...yazıklar olsun.
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