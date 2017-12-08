Bursaspor taraftarından Ozan Tufan'a sürpriz!
Fenerbahçe taraftarları ilk olarak eski Bursasporlu Ozan Tufan'ı tribüne çağırdı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Bursaspor deplasmanında tribünlere ilk olarak sürpriz bir ismi çağırdı.
Kritik maç öncesinde son haftalarda kadroda yer alamayan Ozan Tufan'a destek tezahüratlarında bulunan taraftarların bunu yapmasındaki en önemli etken ise milli oyuncunun eski bir Bursasporlu olmasıydı.
Bu akşamki mücadelede ilk 11'de olmayan Ozan Tufan da kendisi için yapılan tezahüratlara alkışla karşılık verdi.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:06
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"Tarihin en iyi futbolcusu benim"
Toplam 10
Yorum
kosovali Messi ve Ronaldo cok balli , cunku onlarda shevcenko ronaldo ( brezilya ) , ronaldinho , delpiero , Henry , Berkamp , Nistelrooy ,vs yok
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Avrupa'ya Güneş doğdu
Toplam 18
Yorum
BURAK FB ULAN GS KUPALARI GETİRDİ BUKADAR KONUŞULMADI ALT TARAFI 2. TURA ÇIKTI BU NE YA FB VE GS BU KUPADA ÇEYREK OYNADI BE 2.TUR NEYMİŞ PEH........
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 48
Yorum
BJK BEN PUAN HESAPLAMAYI BİLİYORUM DA SENİN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİN VAR GİBİ.TECRÜBEYLE OLUR
Bursaspor taraftarından Ozan Tufan'a sürpriz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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