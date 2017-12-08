 Bursaspor taraftarından Ozan Tufan'a sürpriz! – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Bursaspor taraftarından 'a sürpriz!

    Bursaspor taraftarından <a href="/index/ozan-tufan?id=15c85642-d3ef-4828-9fb7-254f8a23cdb9" class="" rel="tag">Ozan Tufan</a>'a sürpriz!

    Fenerbahçe taraftarları ilk olarak eski Bursasporlu 'ı tribüne çağırdı.

    Fenerbahçeli taraftarlar, Bursaspor deplasmanında tribünlere ilk olarak sürpriz bir ismi çağırdı.

    Kritik maç öncesinde son haftalarda kadroda yer alamayan 'a destek tezahüratlarında bulunan taraftarların bunu yapmasındaki en önemli etken ise milli oyuncunun eski bir Bursasporlu olmasıydı.

    Bu akşamki mücadelede ilk 11'de olmayan da kendisi için yapılan tezahüratlara alkışla karşılık verdi.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:06
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