Fenerbahçeli taraftarlar, Bursaspor deplasmanında tribünlere ilk olarak sürpriz bir ismi çağırdı.

Kritik maç öncesinde son haftalarda kadroda yer alamayan Ozan Tufan'a destek tezahüratlarında bulunan taraftarların bunu yapmasındaki en önemli etken ise milli oyuncunun eski bir Bursasporlu olmasıydı.

Bu akşamki mücadelede ilk 11'de olmayan Ozan Tufan da kendisi için yapılan tezahüratlara alkışla karşılık verdi.