Fenerbahçe taraftarı tribünler döndü
Fenerbahçe 2017-2018 sezonunda tribünlerini dolduruyor. Geçtiğimiz sezon ilk 14 haftada iç sahada 24.277 seyirci ortalamasıyla maçlara çıkan Fenerbahçe, bu sezon 36.368 seyirciyle oynuyor.
Seyirci ortalaması arttı
Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunda evinde çıktığı müsabakalarda ortalama 36.368 taraftara oynadı. Bu sezon henüz Kadıköy'de sadece Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkan sarı-lacivertliler, aynı süreçte geçen sezon iki derbi oynamasına rağmen seyirci ortalamasını yükseltti.
Lige kötü başlangıç yapan sarı-lacivertli ekip sezon başında istediği sonuçları alamayınca seyirci ortalaması yine düşük kalmıştı. 12. haftada 4-1 kazanılan Sivasspor mücadelesi ile birlikte Fenerbahçe'nin seyirci ortalamasını da arttırması bekleniyor.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:09
-
Lucescu'nun tercihi şaşırttı! Beşiktaş maçı yerine...
Toplam 6
Yorum
net sonrada milli takıma alınacak yerli futbolcu yok diyor bizene shaktar maçından aklı hala orada
-
Tarih böyle yazılır
Toplam 19
Yorum
kartal bu başarıyı küçümseyen lerin tek bi sorunu olabilir oda hazımsızlık:))
-
Tarih böyle yazılır
Toplam 19
Yorum
kartal bu başarıyı küçümseyen lerin tek bi sorunu olabilir oda hazımsızlık:))
Fenerbahçe taraftarı tribünler döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.