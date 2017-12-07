Alper Potuk, Bursaspor maçında yok

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen idman sonrası sağ arka adalesinde kanama oluştuğu öğrenilen Potuk, Bursa kadrosuna alınmadı.

Ağrısı bulunan Vincent Janssen'in de ilk 11'de oynaması bekleniyor. Van Persie de Aykut Kocaman'ın kararı ile yine kadro bulunmuyor.

Soldado da Bursa kafilesinde yer aldı ancak 90 dakikayı kaldıracak kapasitede olmadığı ifade edildi.