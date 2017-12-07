Alper Potuk, Bursaspor maçında yok
Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, sakatlık nedeniyle Bursaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.
Akşam saatlerinde gerçekleştirilen idman sonrası sağ arka adalesinde kanama oluştuğu öğrenilen Potuk, Bursa kadrosuna alınmadı.
Ağrısı bulunan Vincent Janssen'in de ilk 11'de oynaması bekleniyor. Van Persie de Aykut Kocaman'ın kararı ile yine kadro bulunmuyor.
Soldado da Bursa kafilesinde yer aldı ancak 90 dakikayı kaldıracak kapasitede olmadığı ifade edildi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:38
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Kim çıkarsa fark etmez
Toplam 3
Yorum
soda var içersen beşiktaş var izlersen ? seç beğen ;);)
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Fener'e süper sambacı!
Toplam 3
Yorum
kıvanç Edirne Uzunköprü'lümü bu arkadas
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İspanyol ekibi Cenk Tosun'u istiyor
Toplam 14
Yorum
bjk smokie :) isteye bilir yabancı basında her haberde şu kadar para ya falan ? o paralara unutun cenki ama kiralık ola bilir o paraya
Alper Potuk, Bursaspor maçında yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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