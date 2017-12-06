Volkan Demirel'den Muslera yorumu

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, futbol gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ KOCAMAN!

Bu seneki en büyük avantaj, Aykut hocanın başımızda olması. Aykut hocanın başımızda olduğunu görmek, bize ayrı bir mutluluk verdi.



TARAFTARLARI KENDİ ÜZERİME ÇEKERİM

Kaleciler, yalnız adamlar. Halı sahada bile insanlar kaleye geçmek istemez. Futboldaki en zor iş kaleciliktir, kimse sizin hatanızı kapatmaz. Ben çağrıldığım zaman, Milli Takım'da oynamak isterim. Biz Türk bayrağı altında büyüyen, ona sarılıp yatan insanlarız. Ne zaman görev verilirse, hazırım. Rakip taraftarların benimle oynaması hoşuma gider. Ben de onlarla oynarım demeyeyim ama, taraftarları kendime çekerek takımın rahat olmasını sağlarım. Kendi kendime, yalnız kaldığımda ya da yatarken beyin olarak çalıştırdığım çok şey var.



MUSLERA'YI SAVUNDU

Muslera'yı çok beğeniyorum. Geçen haftaki performansından dolayı çok eleştiriliyor, çok yanlış eleştiriler bunlar. Bu zamana kadar Galatasaray için çok maç kazandırmıştır. Bu kadar yüklenilmesini doğru bulmuyorum.



EN FORMDA KALECİ BETO

Şu an ligin en formda kalecisi Göztepeli Beto. Yabancı kalecilere oranla, Türk kalecilerin kapasitesinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yabancı oyuncular tabi ligimize gelsinler, kalite katıyorlar ama 14 tane de olmamalı. Mümkün olduğunca minimalize etmeliyiz. Milli takımın bu durumda olmasının sebebi, liglerimizde bu kadar çok yabancı oyuncu yer alması. Rüştü Abi'nin stilini çok beğenirim ama bana uymaz onun stili. Onun fiziği farklı, çok çabuk bir kaleci. Benim farklı bir stilim var. Çocuklara da diyorum, beni örnek almayın. Herkesin kendine ait bir stili olmalı.