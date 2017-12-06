Kocaman'dan takıma uyarı!
Süper Lig'de çıkışa geçen Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Bursaspor maçı öncesinde futbolculara uyarılarda bulundu ve "Derbi gibi hazırlanın" dedi
Özellikle kendi sahasında çok etkili bir görüntü çizen Timsah'ın oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik alıp hiç mağlup olmadığını hatırlatan Kocaman ve yardımcıları, ayakların yere basması için devreye girdi. Fenerbahçe teknik heyeti "Bursaspor ile aramızda sadece 2 puan fark var. Kaybedersek sıralamada üstümüzde yer alacaklar. Bu maçın önemi ortada. Bu yüzden bir derbiye nasıl hazırlanıyorsanız, aynı şekilde motive olmalısınız. Bizi orada zorlu bir maç bekliyor. Beşiktaş veya Galatasaray deplasmanından daha kolay atmosfer olmayacak" şeklinde uyarılarda bulundu.
FORVETLER AYAKLANDI!
Sarı-lacivertliler, cuma günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanın ilk bölümünde Kasımpaşa önünde cezası nedeniyle forma giyemeyen vincent Janssen ve sakat olan Roberto soldado ile Fernandao takımla çalıştı. İdmanın ikinci bölümünde ayrı çalışan golcüler, Bursaspor maçına kadar hazır olacak. Sakatlığı bulunan Mehmet Ekici'nin ise tedavisine devam edildi.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:05
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Tudor'dan Belhanda ayarı
Toplam 2
Yorum
serdar akay_tudor gitsede gs düzelmeyecek gs irin dursun v yönetimi,komisyoncu cenk ergün,tipsiz scout şefi emre utkucan v diğer dandik scoutlar ile sürünmeye MAHKUMDUR
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TERİMANİA
Toplam 4
Yorum
A.Ç. Sanki dünyada teknik direktör kökü kesik fatih terim imparator şımartmayın şu adamı ya
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Mutsuz olanlar kim?
Toplam 7
Yorum
paşa N'Doye forvet arkası daha iyi oynuyor son maçlara bakıldığında mücadele eden top tutan ve pas yapan oyunuyla iyi görüntü veriyor
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