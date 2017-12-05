Kaptan Volkan Demirel, Kasımpaşa karşısında taraftar-takım bütünleşmesinin ödülünü aldıklarını söyledi. Deneyimli file bekçisi, "Her yeri kapatan, çok koşan ve mücadele eden bir Fenerbahçe vardı sahada. Yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor" açıklamasını yaptı.