 ‘Taşlar yerine oturuyor’ – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    ‘Taşlar yerine oturuyor’

    ‘Taşlar yerine oturuyor’
    Kaptan Volkan Demirel, Kasımpaşa karşısında taraftar-takım bütünleşmesinin ödülünü aldıklarını söyledi. Deneyimli file bekçisi, "Her yeri kapatan, çok koşan ve mücadele eden bir Fenerbahçe vardı sahada. Yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor" açıklamasını yaptı.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:17
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