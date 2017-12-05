Kolay oldu sanmayın

AYKUT Kocaman, farklı kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrası basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli hoca, "Bursaspor kaşılaşmasını da aynı kadroyla mı oynayacaksınız?" sorusuna, "Bugün bunu söylersek yanlış olur. Mümkün olduğu kadar adil olmaya çalışacağım. Eğer adil olmazsanız futbolcular 'Niye?' diye sormaya başlar" yanıtını verdi. Bir basın mensubunun Fenerbahçe'nin son yılların en arzulu futbolunu ortaya koyduğunu belirtmesi üzerine Kocaman, "Zor bunu yapmak, bu kadar kolay değil" dedi. Kocaman, 6-7 takımın çok yakın gideceğini belirtirken şampiyonluk puanının düşeceğini tekrarladı. Yenilen gollerden ise şikayetçi olan tecrübeli çalıştırıcı, "Kasımpaşa'dan da enteresan iki gol yedik. Çok gol atsak da az yemeyi de becermeliyiz" diye konuştu.