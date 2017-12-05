 Kolay oldu sanmayın – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kolay oldu sanmayın

    Kolay oldu sanmayın

    Kocaman, ‘son dönemlerin en iyi futbolu’ yorumları için, ‘zor bunu yapmak, kolay değil’ ifadesini kullandı

    AYKUT Kocaman, farklı kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrası basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli hoca, "Bursaspor kaşılaşmasını da aynı kadroyla mı oynayacaksınız?" sorusuna, "Bugün bunu söylersek yanlış olur. Mümkün olduğu kadar adil olmaya çalışacağım. Eğer adil olmazsanız futbolcular 'Niye?' diye sormaya başlar" yanıtını verdi. Bir basın mensubunun Fenerbahçe'nin son yılların en arzulu futbolunu ortaya koyduğunu belirtmesi üzerine Kocaman, "Zor bunu yapmak, bu kadar kolay değil" dedi. Kocaman, 6-7 takımın çok yakın gideceğini belirtirken şampiyonluk puanının düşeceğini tekrarladı. Yenilen gollerden ise şikayetçi olan tecrübeli çalıştırıcı, "Kasımpaşa'dan da enteresan iki gol yedik. Çok gol atsak da az yemeyi de becermeliyiz" diye konuştu.

    Emre BOL
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:54
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kolay oldu sanmayın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN