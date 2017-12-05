 F.Bahçe'nin genç yıldızına ülkesinden ödül! – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    F.Bahçe'nin genç yıldızına ülkesinden ödül!

    F.Bahçe'nin genç yıldızına ülkesinden ödül!

    Fenerbahçe'nin Makedon milli futbolcusu , ülkesinde geride kalan sezonun en iyi genç oyuncusu ödülüne layık görüldü.

    Makedonya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ülke futbolunda 16 kategoride 2016-2017 sezonunun en iyilerinin ödüllendirildiği bildirildi. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Makedon ekibi Rabotnicki'den 3 yıllığına kadrosuna kattığı 18 yaşındaki , en iyi genç oyuncu ödülünün sahibi oldu. Fenerbahçe'nin 21 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Eljif Elmas, Ocak 2018'den itibaren A takım forması giyebilecek.

    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:25
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