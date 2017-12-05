F.Bahçe'nin genç yıldızına ülkesinden ödül!

Makedonya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ülke futbolunda 16 kategoride 2016-2017 sezonunun en iyilerinin ödüllendirildiği bildirildi. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Makedon ekibi Rabotnicki'den 3 yıllığına kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Eljif Elmas, en iyi genç oyuncu ödülünün sahibi oldu. Fenerbahçe'nin 21 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Eljif Elmas, Ocak 2018'den itibaren A takım forması giyebilecek.