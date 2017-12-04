Tuncay Şanlı: F.Bahçe şu anda ligin...
Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Tuncay Şanlı 4-2'lik Kasımpaşa galibiyeti ardından değerlendirmede bulundu.
Sarı lacivertlilerin unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Tuncay Şanlı, yayıncı kuruluş BeIN Sports'a konuştu. "Fenerbahçe şampiyon takım gibi oynadı" ifadesini kullanırken sözlerine şu şekilde devam etti:
F.BAHÇE KEYİF VERDİ
"Sezon başından bu yana en çok keyif aldığımız Fenerbahçe'ydi. Bütün Fenerbahçe camiası inanılmaz keyif almıştır, biz de izlerken çok keyif aldık... Şöyle bir enteresanlık var; santrforlar az gol atmış ama F.Bahçe şu anda ligin en çok gol atan takımı. Fenerbahçe'nin nasıl bir kulüp olduğunu sahadaki oyuncular ve taraftar gösterdi. Bir şampiyon takım gibi oynadı. Ben çok beğendim."
ŞENER DE MÜTHİŞTİ
Giuliano iki gol attı ve inanılmaz oynadı ama Şener'e de ayrı bir parantez açmak lazım. Müthiş oynadı ve sağ tarafı çok iyi kullandılar. Fenerbahçe böyle oynarsa taraftar stadı doldurur. Bundan sonraki maçlarda bu tempo devam edecek mi onu göreceğiz. İlk devreden sonra acaba "Bu tempo devam eder mi takım yorulur mu?" dedik ama tam tersi üstüne koyarak devam etti."
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:13
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Gözyaşları içine aktı
Toplam 10
Yorum
A2 Şuana kadar tudoru kovmadıysan sen GSdüşmanısın özbek defol git ikigündür heyecanla haberlere bakıyorum bir gelişme yok defol özbek istifa
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Gözyaşları içine aktı
Toplam 10
Yorum
TARAFTAR Daha çok akacak içine gözyaşı tudorla devam edersen akıllı ol başkan daha neyi bekliyorsun GS seviyorsan tudoru kov terimi getir.
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Çare Fatih Terim
Toplam 16
Yorum
Şampiyon Bence sorun sende.
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