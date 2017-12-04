Tuncay Şanlı: F.Bahçe şu anda ligin...

Sarı lacivertlilerin unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Tuncay Şanlı, yayıncı kuruluş BeIN Sports'a konuştu. "Fenerbahçe şampiyon takım gibi oynadı" ifadesini kullanırken sözlerine şu şekilde devam etti:

F.BAHÇE KEYİF VERDİ

"Sezon başından bu yana en çok keyif aldığımız Fenerbahçe'ydi. Bütün Fenerbahçe camiası inanılmaz keyif almıştır, biz de izlerken çok keyif aldık... Şöyle bir enteresanlık var; santrforlar az gol atmış ama F.Bahçe şu anda ligin en çok gol atan takımı. Fenerbahçe'nin nasıl bir kulüp olduğunu sahadaki oyuncular ve taraftar gösterdi. Bir şampiyon takım gibi oynadı. Ben çok beğendim."



ŞENER DE MÜTHİŞTİ

Giuliano iki gol attı ve inanılmaz oynadı ama Şener'e de ayrı bir parantez açmak lazım. Müthiş oynadı ve sağ tarafı çok iyi kullandılar. Fenerbahçe böyle oynarsa taraftar stadı doldurur. Bundan sonraki maçlarda bu tempo devam edecek mi onu göreceğiz. İlk devreden sonra acaba "Bu tempo devam eder mi takım yorulur mu?" dedik ama tam tersi üstüne koyarak devam etti."