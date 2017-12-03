 Fenerbahçe - Kasımpaşa | CANLI – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Fenerbahçe - Kasımpaşa | CANLI

    Fenerbahçe - Kasımpaşa | CANLI

    Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

    Süper Lig'de son 2 haftada aldığı galibiyetlerle yeniden şampiyonluk yarışına ortak olan Fenerbahçe bu akşam Kadıköy'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Son 6 maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik alan Kanarya, Kasımpaşa'yı da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Kemal Özdeş'le son 4 maçında 10 toplayan formda Kasımpaşa da Ülker Stadı'nda sürpriz peşinde olacak..

    11'LER BELLİ OLDU
    FENERBAHÇE:     Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Alper, Aatıf, Giuliano
    KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Pavelka, Veysel, Mensah, Murillo, Trezeguet, Eduok





    Roman ve Hasan Ali sınırda
    Fenerbahçe'de iki futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Geride kalan 13 haftada üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile Roman Neustaedter, Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görürlerse haftaya Bursaspor maçında cezalı duruma düşecek.

    Kadroda 4 önemli eksik
    Sarı-lacivertli takımda Vincent Janssen sarı kart cezası, Roberto Soldado, Jose Fernandao ve Mehmet Ekici de sakatlıkları nedeniyle bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da da sarı kart cezalısı Loret Sadiku takımındaki yerini alamayacak..
    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:29
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