Fenerbahçe - Kasımpaşa | CANLI
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Alper, Aatıf, Giuliano
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Pavelka, Veysel, Mensah, Murillo, Trezeguet, Eduok
Roman ve Hasan Ali sınırda
Fenerbahçe'de iki futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Geride kalan 13 haftada üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile Roman Neustaedter, Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görürlerse haftaya Bursaspor maçında cezalı duruma düşecek.
Kadroda 4 önemli eksik
Sarı-lacivertli takımda Vincent Janssen sarı kart cezası, Roberto Soldado, Jose Fernandao ve Mehmet Ekici de sakatlıkları nedeniyle bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da da sarı kart cezalısı Loret Sadiku takımındaki yerini alamayacak..
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:29
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Yorum
hüseyin arkadaşlar bizim kadromuz gerçekten iyi başında hoca yok acilen imparatorun gelmesi lazım oynamayan futbolcular bak nasıl oynuyorlar ozaman
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