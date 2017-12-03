Chahechouhe: "Ben oynadığım zaman kazanıyoruz"
Fenerbahçe'de Valbuena'nın yerine sol kanatta forma giyen Aatif Chahechouhe oynadığı futbolla taraftarlardan alkış aldı.
Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Aatif, "Osmanlıspor maçının ardından çok üzüldük. O maçın ardından toplantılar yaptık, birbirimizle konuştuk. Bu, çok önemli bir şeydir. Konuşmak gerekir böyle durumlarda. Herkes bilinçlendi. Herkes neler yapabileceğini düşünmeye başladı. Son birkaç karşılaşmadır iyi değildik ama kazanıyorduk. Bugün bu sezonki en iyi Fenerbahçe'yi izlettik. Birlikte oynadık birlikte mücadele ettik. Herkes takım arkadaşı için, herkes birbiri için mücadele etti. Bunları yaparsak kendi sahamızda taraftarlarımızın desteğiyle güzel görüntüler ortaya çıkar. İyi yoldayız ve maç maç yolumuza devam etmeliyiz" dedi.
"BEN OYNADIĞIM ZAMAN KAZANIYORUZ"
Kendi performansıyla ilgili de konuşan Aatif, "Sezon başı fazla süre alamamıştım ama Sivasspor karşısında hocamız şans verdi. Zor maçtı. Benim için ayrı bir özelliği vardı, eski takımıma karşı oynadım. Ayrıca ben oynadığım zaman maçları kazandığımızı görüyoruz son birkaç maça bakarsak. Şu anki gidişattan memnunum. Sahada olduğum süre boyunca takımım için her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:25
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hüseyin arkadaşlar bizim kadromuz gerçekten iyi başında hoca yok acilen imparatorun gelmesi lazım oynamayan futbolcular bak nasıl oynuyorlar ozaman
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